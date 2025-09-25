Состоялась выкатка первых бронемашин BvS10 для ВС трех стран-заказчиков

ЦАМТО, 24 сентября. На предприятии BAE Systems Hagglunds состоялась выкатка первых трех сочлененных бронированных гусеничных вездеходов BvS10, закупленных для ВС Швеции, Германии и Великобритании.

Как сообщила компания BAE Systems, это первые из 663 бронемашин, заказанных в рамках подписанного в 2022 году соглашения о совместных закупках. По отдельным договорам (PoA), заключенным в соответствии с данным рамочным соглашением, предусматривается поставка к 2028 году 236 ед. BvS10 для ВС Швеции, 60 ед. для ВС Великобритании и 140 ед. для ВС Германии. В рамках этого же соглашения Германия позднее дополнительно заказала еще 227 машин BvS10.

Бронемашина представляет собой адаптированный вариант последней версии BvS10, которая принята на вооружение ВС Швецией и может поставляться в вариантах бронетранспортера, машины снабжения, санитарной машины, машины управления и БРЭМ.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2022 года Агентство по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV) заключило с компанией BAE Systems Hagglunds рамочный контракт на поставку 436 сочлененных бронированных гусеничных вездеходов Bv410 (Bandvagn 410 – шведское обозначение вездехода BvS10 Mk.2B).

Контракт был подписан в рамках инициированного в феврале 2019 года европейского проекта закупки машин повышенной проходимости нового поколения, позднее получивших обозначение CATV (Collaborative All-Terrain Vehicle), которые заменят часть устаревших вездеходов Bandvagn 206 (BV-206) и BvS10 "Викинг". Руководство проектом было возложено на Швецию.

Соглашение будет действовать до декабря 2029 года с возможностью продления до декабря 2032 года. По информации BAE Systems Hagglunds, стоимость закупки в рамках проекта CATV составила 760 млн. долл. Как заявлено, 236 ед. BvS10 будут переданы Агентству FMV, 140 ед. – Федеральному ведомству Германии по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) и 60 ед. – Министерству обороны Великобритании. Партнеры не исключают участие в проекте других государств.

BvS10 Mk.2B представляет собой сочлененную плавающую гусеничную машину общей массой около 15 т (с грузом). Длина бронемашины – 8,3 м, ширина – 2,2 м, высота – 2,3 м, масса полезной нагрузки – 6 т, экипаж – 2 или 3 человека. Вместимость машины – до 12 человек.

BvS10 оснащена шестицилиндровым дизельным двигателем мощностью 275 л.с., шестискоростной автоматической трансмиссией Allison 3000-й серии, развивает максимальную скорость до 65 км/ч по шоссе и 4 км/ч – на плаву, запас хода – 359 км. Вооружение бронемашины включает 12,7-мм или 7,62-мм пулемет или боевой модуль с дистанционным управлением. Навесное бронирование позволяет обеспечить баллистическую защиту, соответствующую стандарту НАТО STANAG-4569 Level.4.

Машина может преодолевать скалы, горы, снег, болота, водные преграды вплавь, а также применяется в арктических условиях. Модульная конструкция BvS10 позволяет адаптировать ее к меняющимся задачам.

В настоящее время BvS10 эксплуатируются Австрией, Францией, Нидерландами, Швецией и Великобританией.