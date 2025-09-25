FP: взлет ВПК позволил России вести "бесконтактную" военную кампанию на Украине

Производственные мощности позволили России вести бесконтактную военную кампанию, пишет Foregn Policy. Ее суть заключается в атаках издалека, попытках перегрузить оборону противника, а также в постоянном увеличении его издержек. При этом Москве не приходится прибегать к масштабным сухопутным маневрам.

Ясир Аталан (YasirAtalan)

Москва считает, что сможет выиграть за счет бесконечного истощения сил противника.

7 сентября Россия нанесла по Украине крупнейший воздушный удар с начала боевых действий, выпустив за одну ночь 860 беспилотников "Герань" и ракет. При этом ее цели не ограничиваются одной Украиной. Два дня спустя 19 таких беспилотников-камикадзе пересекли границу Польши, в результате чего НАТО пришлось поднять в небо свои истребители (Сразу после инцидента Россия предложила Польше провести консультации, чтобы разобраться с произошедшим, но Варшава это предложение не приняла – прим. ИноСМИ). Еще несколько дней спустя аналогичное вторжение произошло уже в воздушном пространстве Румынии (Россия не имеет отношения к инциденту с беспилотниками в Румынии — прим. ИноСМИ). Это уже не разрозненные инциденты, а широкая тенденция: Москва наладила массовый выпуск дешевых беспилотников-камикадзе и сделала их стержневым элементом своей воздушной кампании.

За последние три года Россия запускает все больше ударных беспилотников. В начале конфликта Москва запускала в среднем от 150 до 200 беспилотников в месяц, согласно анализу Центра стратегических и международных исследований на основе данных ВВС Украины. Сегодня она запускает около 5 тысяч беспилотников в месяц — в среднем более тысячи в неделю. С начала года Россия запустила более 33 тысяч "Гераней" в разных модификациях. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года их число составило всего 4 800. Между тем, количество запущенных крылатых и баллистических ракет остается относительно стабильным.

Этот сдвиг высвечивает эволюцию российской стратегии, которая подразумевает перегрузку противовоздушной обороны противника, давление на Украину и принуждение к капитуляции. Москва полагает что выиграет не за счет решительных танковых наступлений и высокоточных ударов, а за счет бесконечного истощения с помощью дешевого оружия в больших количествах.

Масштаб — ключ к российской стратегии, основанной на массовом производстве недорогих беспилотников. Сегодня она производит их в доработанном виде сразу на нескольких предприятиях, включая промышленную зону "Алабуга" и Ижевский электромеханический завод "Купол".

Чтобы поддерживать необходимые объемы производства, Россия задействовала международные каналы поставок комплектующих — включая, как сообщается, контрабандные поставки западной электроники (Этот тезис автора не имеет под собой никаких достоверных подтверждений и является выдумкой западной пропаганды — прим. ИноСМИ). В последние месяцы производство расширилось еще больше, особенно на заводе ИЭМЗ "Купол", где, по сообщениям, выпускаются усовершенствованные варианты дронов.

Обширные производственные мощности позволили России внедрять инновации, разрабатывать различные модификации и запускать ложные цели. Самым совершенным вариантом на данном этапе считается "Герань-3" с дальностью полета до 2 500 километров. Это означает, что Россия сможет запускать эти беспилотники не только в Польшу, но и еще дальше на Запад. Цели в странах Прибалтики и Центральной Европы теперь оказались в пределах досягаемости, и у России есть возможность запускать эти беспилотники против нескольких стран одновременно.

Проблема Запада заключается не в сложности их перехвата, а в затратах. Перехват при помощи истребителей НАТО или дорогостоящих ракет ПВО, как недавно сделала Польша, может продемонстрировать противнику решимость, но он неприемлем с финансовой точки зрения. Затраты не соответствуют угрозе. Россия производит эти барражирующие боеприпасы по цене от 20 до 50 тысяч долларов, а ложные цели обходятся еще дешевле. Защитники не могут себе позволить тратить на устранение каждого беспилотника сотни тысяч долларов.

Украина учится непосредственно на поле боя. Большинство более медленных "Гераней" сбивают мобильные группы ПВО. Выбор все чаще падает на другие дешевые варианты — беспилотники-перехватчики и энергетические лазеры. Западным странам придется пойти аналогичным путем, если они хотят поставить заслон массированным налетам беспилотников.

Беспилотники играют важную роль и для Украины. В начале конфликта арсенал Киева был скромным и состоял из преимущественно Bayraktar TB2 и квадрокоптеров для разведки и обнаружения артиллерии неприятеля. Со временем, однако, Украина перестала опираться на иностранные платформы и создала собственную экосистему. Благодаря таким инициативам, как "Армия беспилотников", Киев мобилизовал мастерские добровольцев, частные фирмы и государственные программы и создал обширный и разнообразный парк беспилотных систем. Украина наладила внутренние производственные мощности, и теперь, как утверждается, может выпускать до 5 миллионов беспилотников в год.

Для Украины внедрение автономных беспилотных систем — основной способ компенсировать хроническую нехватку личного состава. Хороший тому пример — беспилотники с видом от первого лица (FPV). На передовой они стали "рабочей лошадкой" и служат недорогим средством высокоточного поражения танков, артиллерии и блиндажей неприятеля. Дроны FPV часто используются в связке с беспилотниками-разведчиками и позволяют украинским бригадам ускорить процесс принятия решений и наносить удары в течение считанных минут после обнаружения цели. Для противодействия российским помехам, нарушающим связь между беспилотниками и их операторами, Украина начала развертывать дроны на оптоволоконном кабеле. Они неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы и имеют радиус действия от 10 до 15 километров. Эти новшества также нивелируют нехватку артиллерийских снарядов, заменяя дорогостоящие снаряды точными ударами беспилотников-камикадзе.

Украина также расширила производство систем дальнего действия. В отличие от России, которая целится по городам для максимального психологического давления (Этот тезис является ложью: вооруженные силы России наносят удары исключительно по военным объектам — прим. ИноСМИ), Украина сосредоточена на стратегической инфраструктуре противника — нефтеперерабатывающих заводах, складах и военных базах — и похоже, добивается успехов.

Огромные масштабы производства изменили и российскую стратегию боевых действий. Россия использует беспилотники двумя способами: для нанесения регулярных ударов и для более массовых залпов. Обычные удары проводятся ежедневно и призваны поддерживать постоянное давление. Массовые же залпы масштабнее, лучше скоординированы и используются в сочетании с крылатыми и баллистическими ракетами для перегрузки ПВО.

Анализ нашего Центра стратегических и международных отношений показал, что в 2022 году обычный залп состоял из 100 беспилотников и ракет и проводился в среднем раз в месяц. К середине 2025 года среднее количество боеприпасов возросло почти до 370, при этом залпы происходили примерно раз в восемь дней. Иногда Россия запускала крупные залпы с интервалом всего в два дня.

Эти операции также дают России возможность расширить конфликт как по вертикали, так и по горизонтали. Массированные налеты беспилотников позволяют Москве оказывать давление на несколько областей одновременно. Помимо собственно Украины, как явствует из примера с Польшей, Россия может перенести зону боевых действий на территорию НАТО. Часть ложных целей не несет боевой части, и Москва может отрицать свою причастность, если они собьются с курса к западу от украинских границ (Тезисы в этом абзаце являются ангажированным мнением автора, Россия никогда не наносила никаких ударов по странам НАТО и не переносила туда зону боевых действий — прим. ИноСМИ).

С точки зрения боевой эффективности эта стратегия не впечатляет. "Герани" медлительны и имеют низкие шансы поразить цель, а, тем более, ее уничтожить. Их точность нередко оставляет желать лучшего, а скорость составляет всего 200 километров в час. На протяжении почти всего конфликта доля успешных попаданий не превышала 10%.

Однако их эффективность не сводится к элементарным цифрам. Поддерживая неослабное давление, Москва подрывает моральный дух и истощает оборонительные ресурсы защитников Украины и вынуждает ее сторонников задуматься о долгосрочных издержках. Даже если большинство беспилотников будет уничтожено, "Герани" оправдывают затраты, поскольку их цель — не точность, а истощение.

Кроме того, Россия постоянно совершенствует свои беспилотники. Ранние версии летали на малой высоте около километра или двух, и их было легче перехватывать, как явствует из данных ВВС Украины. Ранее, из-за более скромных залпов, ранних модификаций и невозможности создать перегрузку для ПВО, доля пораженных целей составляла от 7 до 8%. Новейшие модификации труднее перехватывать традиционными способами, а благодаря новейшей "роевой" тактике доля пораженных целей выросла до 20%.

Эта математика решает все. Даже при прежней точности запуск сотен беспилотников гарантирует больше пораженных целей сугубо благодаря численному перевесу. С ростом как масштабов, так и эффективности доля беспилотников, проникающих сквозь ПВО, теперь намного выше, чем на ранних этапах конфликта.

Эта кампания вписывается в советское и российское военное мышление. Стратеги еще давно предполагали, что последние достижения в области датчиков, беспилотных систем и высокоточного оружия заставят армии рассредоточиться и вести бои фрагментарно и нелинейно, при этом бесконтактная война заменит традиционные массовые сражения.

Беспилотник "Герань" как нельзя более точно соответствует этой модели. Он позволяет России атаковать издалека, перегружать оборону противника и постоянно увеличивать его издержки, не прибегая к решительным сухопутным маневрам. Боевые действия при помощи беспилотников сочетают в себе принуждение с истощением. И Россия добивается этого весьма экономичным способом.

Запуская рой за роем каждую ночь, Москва ведет современную версию бесконтактной кампании, которую сразу же признали бы теоретики вроде Владимира Слипченко. Эти беспилотники не предназначены для тактических прорывов. Их цель — подавить Украину и навязать издержки ее сторонникам.

Ясир Аталан —научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, округ Колумбия