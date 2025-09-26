От мощного миномёта до улучшенной «Стрелы»: прототипы сербской оборонки

Источник изображения: topwar.ru

В ходе военного парада, состоявшегося 20 сентября в Сербии, были показаны не только недавно принятые на вооружение изделия, но и образцы, находящиеся на разных стадиях разработки, в том числе модернизированные версии. Часть из этих прототипов скоро поступит в эксплуатацию.

М25 М25

Командирская машина (BKV) М25 предназначена для управления ракетно-артиллерийской или зенитной батареей. Создана на базе БТР BOV-OT M-21. Оснащена современной обзорно-прицельной РЛС с АФАР RADA RPS-92 (nMHR), которая обеспечивает обнаружение и сопровождение целей с высокой ЭПР [характерной для наземной техники]. Дальность обнаружения составляет до 50 км, при этом все функции РЛС активны даже во время движения. Она также может использоваться для определения местоположения миномётного и артиллерийского вооружения.

Система также включает в себя телекоммуникационную и компьютерно-сетевую подсистемы, которые позволяют передавать необходимые данные на ударные средства батареи, а также на вышестоящий КП по цифровым защищённым каналам связи.

Aleksandar Ujedinitelj Aleksandar Ujedinitelj

Aleksandar Ujedinitelj с Gavrana Aleksandar Ujedinitelj с Gavrana

Были представлены несколько многоцелевых тактических бронеавтомобилей Aleksandar Ujedinitelj (ранее обозначались как Milan) с шасси 4×4 от американской компании AM General [известной HMMWV] и независимой подвеской, что обеспечивает высокие грузоподъёмность и проходимость. Одним из вариантов комплектации БА является его оснащение барражирующими боеприпасами Gavrana: на фото показаны две машины – одна с 8 ТПК, другая – с одним боеприпасом без ТПК для его демонстрации.

Gavrana на шасси MAN Gavrana на шасси MAN

Впервые показан грузовик MAN с 27 ТПК с Gavrana.

Stršljen на шасси Isuzu Stršljen на шасси Isuzu

Было представлено транспортно-пусковое устройство для четырёх дронов-камикадзе Stršljen, размещённое на шасси японского пикапа Isuzu D-Max. Система предназначена для поиска и уничтожения целей на суше и на море. В состав комплекса могут входить 4 ударных автомобиля и мобильная станция управления.

По имеющимся данным, дрон оснащён электродвигателем, максимальная взлётная масса составляет 16 кг, вес комбинированной кумулятивно-осколочной БЧ более 5 кг, скорость полёта 160 км/ч, высота 500 м, время нахождения в воздухе более часа, радиус действия свыше 50 км.

Разработанный компанией VTI бортовой компьютер управления уже прошёл испытания на отечественных беспилотных комплексах Vrabac и Osica. Предусмотрена возможность выполнения задачи совместно с другими подразделениями или с помощью разведывательного БПЛА Senka.

TSMB M-25 TSMB M-25

Одной из новейших разработок является 203-мм тяжёлый самоходный миномёт ближнего действия TSMB M-25, который ведёт своё происхождение от гаубицы M65 – югославской копии 155-мм американской M114. Система, оснащённая бронекабиной, отличается высокой точностью стрельбы. Дальность огня – от 6 до 12 км. Благодаря высокому уровню автоматизации достигается исключительно быстрое выполнение огневой задачи и отход с позиции («стреляй и убегай»), что обеспечивает высокую выживаемость в современных условиях боя.

TSMB М-25 установлен на шасси грузовика повышенной проходимости FAP 2026 6×6. Оснащён современной СУО, включающей ИНС, баллистический вычислитель со специализированным ПО, радиостанцию и компьютер наводчика.

В состав вооружения входят мощные ОФС и противобункерные снаряды, масса которых может в 2,5 раза превышать вес стандартного 155-мм гаубичного снаряда. Четырёхкратный заряд ВВ изготавливается из термобарических смесей последнего поколения, что обеспечивает исключительно высокую огневую мощь. Орудие также способно вести стрельбу снарядами увеличенной дальности, в том числе с реактивной двигательной установкой.

Мощь одного снаряда в сочетании с комплектом высокоточного наведения (PGK), которым он может быть оснащён, позволяет эффективно выполнять задачу отстрелом минимального количества боеприпасов (хватает даже одного), после чего орудие покидает позицию, в то время как классические системы требуют значительно большей плотности огня и более длительного нахождения в зоне поражения.

Nora B-39 на шасси FAP 3040 Nora B-39 на шасси FAP 3040

Ведётся разработка самоходной гаубицы Nora B-39 калибра 152 или 155 мм. Орудие со стволом длиной 39 калибров и объёмом каморы 19 л установлено на отечественном шасси FAP 3440 с гидравлическими стабилизаторами, бронекабиной, пулемётом для самообороны, турбодизельным двигателем на 340 л. с., АКП и системой централизованной подкачки шин, имеющих защиту от проколов.

Боевая часть с полуавтоматическим механизмом заряжания оснащена современной СУО, включающей ИНС, баллистический вычислитель со специализированным ПО, устройство связи и компьютер наводчика.

«Стрела-10М» с РЛС RPS-42 «Стрела-10М» с РЛС RPS-42

ЗРПК HARPAS с РЛС RPS-42 ЗРПК HARPAS с РЛС RPS-42

Модернизированный ЗРК малой дальности «Стрела-10М» получил израильский трёхкоординатный радар с АФАР RADA RPS-42. Аналогичной РЛС RPS-42 обзавёлся ЗРПК HARPAS взамен французского радара GS-40.

M-84AS3 и Šumadija M-84AS3 и Šumadija

О двух других прототипах сербской оборонки – танке M-84AS3 с КАЗ и дальнобойной РСЗО Šumadija – рассказывалось в отдельных материалах.