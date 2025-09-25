Войти
«Сигнал США враждебным странам»: новая концепция борьбы с равным противником

Источник изображения: topwar.ru

Недавние учения сил спецназначения AFSOC в Карибском бассейне продемонстрировали концепцию действий ВВС США, направленную на противодействие вооружённым силам, «близким по уровню к американским».

Данные манёвры могут стать сигналом для враждебных стран

- говорится в издании Defense One.

30 августа спецназ Национальной гвардии Кентукки в ходе учений «взял штурмом» аэропорт имени Генри Э. Ролсена на острове Санта-Крус. Одна часть солдат, участвовавших в атаке, прибыла сюда на надувных лодках, другая десантировалась на парашютах и с вертолётов. Вместе они быстро захватили территорию. За несколько минут были расчищены ВПП, установлена охрана по периметру и организовано управление воздушным движением, что позволило самолёту C-130 приземлиться и выгрузить критически важные грузы.

Имитация захвата продемонстрировала новую гибкую боевую тактику, согласно которой войска быстро создают небольшие оперативные базы в зонах боевых действий [как можно понять – временные], что позволяет избежать их поражения дальнобойными ракетами, которые могут использовать равные противники (Китай и Россия), а также другие страны, для выбивания вражеских сил с прилегающей территории.

Это не просто демонстрация силы, это не просто угроза применения силы. Мы готовы использовать боевые возможности и боевые стратегии на ТВД

- заявили в аналитическом центре Defense Priorities.

Как указывается в издании, новая концепция была разработана для использования в случае борьбы с другими великими державами. Примечательно, что в отчёте Rand Corporation, опубликованном ранее в этом году, говорится о «путанице» между лётчиками и наземными подразделениями, пытающимися внедрить эту тактику в свои боевые практики.

