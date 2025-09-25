Дрон "Форс" применяют как ПВО для уничтожения БПЛА, атакующих нефтебазы России

Беспилотник оснащен цифровым видеоканалом, который защищен и не поддается перехвату, сообщили в компании-разработчике Drone Force

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. 10-дюймовый дрон "Форс" применяется в качестве FPV-ПВО для поражения украинских беспилотников самолетного типа, атакующих нефтебазы на территории России. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике Drone Force (Смоленская область).

"В настоящее время 10-дюймовый дрон "Форс" применяется в качестве FPV-ПВО для сбития украинских беспилотников самолетного типа, которые летят для нанесения ударов по российским нефтебазам. Применение подобных аппаратов для защиты неба, чтобы не дать противнику пролететь, становится очень актуальным направлением. Также российские подразделения активно используют 10-дюймовый "Форс" для сбития разведывательных беспилотников ВСУ, доставки различных грузов. Кроме того, дрон применяется как камикадзе", - рассказали в организации.

Аппарат оснащен цифровым видеоканалом, который защищен и не поддается перехвату. "Изображение идет в HD-качестве. Также мы стали одним из немногих производителей, которые сместили частоты управления вверх. То есть, у дрона "Форс" нестандартные частоты, на этих же частотах летает и наш противник", - отметили в организации.

Дальность применения дрона - 50 км с ретранслятором связи, пиковая грузоподъемность аппарата - до 5,5 кг. "Форс" может нести два выстрела для перехвата БПЛА.