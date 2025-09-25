Немецкая армия планирует создать "боевые разведывательные бригады"

Немецкое сетевое издание "Hartpunkt" в материале Waldemar Geiger "Deutsches Heer plant offenbar die Aufstellung von panzerstarken "Kampfaufklärungsbrigaden" ("Немецкая армия, по-видимому, планирует создать танковые "боевые разведывательные бригады") сообщает, что в рамках новых планов обороны НАТО Федеративная Республика Германия пообещала альянсу создать большое количество новых воинских частей, включая, по-видимому, две так называемые "Kampfaufklärungsbrigaden" ("боевые разведывательные бригады"). Это изданию подтвердили хорошо информированные источники.

Колесные боевые разведывательные машины SpPz 2 Luchs, ранее состоявшие на вооружении разведывательных частей германской армии (с) Бундесвер

Согласно имеющимся данным, такая боевая разведывательная бригада, будучи формированием корпусного подчинения, будет призвана, помимо выполнения традиционных разведывательных задач, также обеспечивать фланговое прикрытие на уровне корпуса и быть развернута в качестве корпусного резерва. Для выполнения этих задач немецкая армия, по всей видимости, рассматривает возможность оснащения этих бригад не только обширными возможностями использования БЛА (как для разведки, так и для ударных действий), но и боевой техникой, включая основные танки.

Однако немецкая армия напрямую не подтвердила никаких планов по созданию таких бригад. "Пожалуйста, поймите, что мы не можем принципиально подтвердить или опровергнуть отдельные пункты из секретного, недавно утверждённого плана сил НАТО", - заявил представитель германской армии в ответ на запрос "Hartpunkt".

Упоминание о секретности вызывает удивление, учитывая, что размещение частей и соединений бундесвера публикуется самим бундесвером - как по типу, так и по численности и месту дислокации. Например, размещение 45-й танковой бригады в Литве недавно получило широкое освещение.

В связи с письмом уходящего инспектора (командующего) немецких сухопутных войск генеральному инспектору (главнокомандующему) бундесвера, недавно опубликованным информационным агентством Reuters, в котором последний настаивает на необходимости увеличения численности немецкой армии с нынешних 62 000 до примерно 150 000 военнослужащих для выполнения новых оборонных планов НАТО, истинная причина уклончивого ответа, по-видимому, заключается в отсутствии ясности в отношении распределения личного состава, необходимого для создания всех новых требуемых частей и возможностей. На данный момент бундесвер планируется увеличить лишь с нынешних 203 000 до 260 000 военнослужащих, что слишком мало для покрытия дополнительных потребностей сухопутных войск. Потребности в личном составе других видов вооруженных сил и сил обеспечения при этом не учитываются.

В зависимости от детального планирования, численность личного состава такой боевой разведывательной бригады, вероятно, составит от 3000 до 5000 человек. В общей сложности, создание этих двух крупных соединений потребует до 10 000 новых должностей, если только это не будет частично или полностью осуществлено путём изменения текущей структуры армии, а бригады будут полностью укомплектованы национальным личным составом (то есть без включения многонациональных частей).

Согласно хорошо информированным источникам, окончательное решение о формировании и конкретной внутренней структуре этих бригад, по всей видимости, ещё не принято. Тем не менее, определённо существуют идеи относительно возможностей и сил, которые потребуются такой бригаде. Как упоминалось в начале, командование бригады должно иметь возможность использовать "надёжные" людские разведывательные возможности в дополнение к возможностям, поддерживаемым БЛА. Одна из идей, похоже, предполагает наличие в каждой бригаде "лёгкого", "среднего" и "тяжёлого" разведывательных батальонов. Согласно хорошо информированным источникам, "лёгкая кавалерия" будет передвигаться на "разведывательной машине следующего поколения", в то время как тяжёлые батальоны "кавалерийской фракции" могут снова получить основной танк Leopard 2. Если эти идеи будут реализованы, разведывательные силы снова будут иметь штатные основные танки спустя более чем два десятилетия - последние основные танки Leopard 2 были выведены из состава разведывательных частей в начале 2000-х годов.

Однако, по словам инсайдеров, обсуждение будущего основного транспортного средства батальона "средней кавалерии" всё ещё необходимо. По всей видимости, обсуждаются различные варианты, - как колёсные, так и гусеничные машины. Решающим фактором здесь, вероятно, является потребность в крупнокалиберном пушечном вооружении. Таким образом, теоретически возможны решения на базе БТР Boxer или Piranha 8x8 или 10x10, а также на базе БМП Lynx или гусеничного варианта Boxer. Все вышеупомянутые платформы технически способны нести башни с 105-мм, а в некоторых случаях и даже 120-мм орудием.

Окончательное решение о том, будут ли в немецкой армии в будущем боевые разведывательные бригады и как именно они будут выглядеть, безусловно, должно быть принято в ближайшее время и затем обнародовано. Тот факт, что в будущем армией будет руководить генерал-майор Кристиан Фройдинг, разведчик, который в силу своей предыдущей службы имеет очень тесные связи с руководством министерства обороны, безусловно, не должен снижать шансов на создание боевых разведывательных бригад.

Комментарий bmpd. Как легко увидеть, предполагаемая концепция немецких Kampfaufklärungsbrigaden (высокомеханизированное соединение, предназначенное для самостоятельных действий, в том числе на флангах) практически аналогична концепции американских бронекавалерийских полков периода Холодной войны, или советских разведывательных бригад, дислоцировавшихся в 1970-1980-е годы в Монголии. Желание немецких генералов готовиться даже не к прошлой, а к позапрошлой войне не может не вызвать удивления.