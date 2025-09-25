Бой с «Тенью»: для операторов дронов созданы безопасные пункты управления

Новый комплекс защищенной связи позволяет нашим беспилотчикам вести боевые действия из тыловых районов

В зоне СВО начали создавать специальные удаленные пункты управления дронами. Обнаружить их практически невозможно. Обычно место нахождения операторов беспилотников вычисляется по радиосигналу управления. Новая система дальней закрытой спецсвязи и управления дронами «Тень» позволяет устанавливать выносные антенны на дальности от 500 м до 25 км от места нахождения операторов. Эксперты отмечают, что такой подход позволяет избежать потерь среди бойцов-беспилотчиков.

Работа на удаленке

В состав системы дальней закрытой спецсвязи «Тень» входят комплект наземной передающей аппаратуры (она находится непосредственно на пункте управления), приемники, устанавливаемые на борту беспилотников, и выносные антенны или ретрансляторы. Комплекс позволяет операторам управлять безэкипажными летающими аппаратами, плавающей или наземной техникой, рассказали «Известиям» разработчики из компании «СуперХроно» (резиденты Центра беспилотных систем и технологий).

«Тень» прошла боевое крещение в зоне СВО. Сейчас с ее помощью противника уничтожают операторы FPV-дронов «Скворец» одной из гвардейских бригад морской пехоты, также она была задействована в Курской области, отметили собеседники издания.

Основной комплект наземной передающей аппаратуры дальней специальной связи устанавливается в пунктах управления дронами. Здесь же располагаются операторы БПЛА или другой безэкипажной техники, которые будут управлять ей в бою.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

— Для того чтобы нельзя было засечь место, откуда управляются дроны, система получила выносные антенны и ретрансляторы, — рассказали «Известиям» сотрудники компании «СуперХроно». — На них сигнал из пункта управления передается по проводам — это не позволяет запеленговать место работы операторов по радиоизлучению. Причем «Тень» комплектуется штатным выносом с дальностью от 500 м до 25 км. В случае обнаружения противник уничтожит именно их, а не расчеты беспилотников.

Для оператора БПЛА по технике управления ничего не меняется, отмечают специалисты «СуперХроно».

Приемник и компактная антенна устанавливаются на борт беспилотника по быстросъемной схеме в виде картриджа, то есть не требуют пайки контактов. Они устойчивы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ): носимые и возимые системы им практически не могут помешать.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

Весь обмен информацией и передача команд ведутся по закрытому радиоканалу. Программное обеспечение (ПО) для «Тени» полностью разработано российскими специалистами.

— Оно хранится в закрытом виде и не подлежит вскрытию, перепрошивке, чтению или изменению параметров, — отметили в компании.

Передача и прием всех данных закрываются специальным алгоритмом, разработанным «СуперХроно», — он не подлежит быстрому вскрытию, а при взломе актуальность данных считается потерянной, объяснили «Известиям» в компании.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

Система обеспечивает работу «роя» на выделенных каналах, а в случае появления помех их источник подавляется спецификой работы математических алгоритмов ПО.

«Тень» позволяет реализовывать тактику действий из засады.

— Дрон садится в местах активности противника и, минимизировав энергопотребление, ждет появления цели. При ее появлении БПЛА взлетает и наносит неожиданный удар, — рассказали сотрудники компании.

Операторы под прицелом

Сейчас операторы БПЛА — одна из самых приоритетных целей на поле боя, и за ними противник буквально ведет охоту, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— В ВСУ поражение операторов БПЛА оценивают дороже, чем сожженную дорогостоящую бронетехнику, — рассказал он. — Средства радиотехнической разведки (РТР) на линии боевого соприкосновения постоянно ищут места запуска дронов. Их можно обнаружить по излучению, которое дает радиопередатчик, — это слабое место, которое хорошо известно и нам, и противнику. Выносными антеннами по обе стороны фронта стараются пользоваться давно. Первое время их выносили всего не несколько десятков метров, потом начались работы по модернизации.

Подловить операторов станет гораздо труднее, отметил эксперт.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

— Место, где работают операторы, найти будет очень сложно, — отметил Юрий Лямин. — Новинка позволит им работать из достаточно глубокого тыла: 25 км — это серьезное расстояние. С помощью средств РТР противник может обнаружить антенну и ее уничтожить. Но ее легко заменить, и такое уничтожение техники надолго не нарушит работу дроноводов, тем более не приведет к потерям среди личного состава.

Из пункта, где находятся операторы, можно вынести несколько антенн, что позволит не прерывать работу, даже если уничтожат одну из них, уверен военный эксперт Вадим Козюлин.

— Эффективность действий БПЛА повысится, — отметил он. — Кроме того, теперь операторы смогут спокойно выполнять свою боевую работу. Им не придется постоянно находиться в стрессовом состоянии в ожидании возможного удара противника.

Найти такой пункт управления крайне сложно. Для обнаружения подобного центра нужно либо визуальное наблюдение, либо агентурная работа. Но при соблюдении всех мер безопасности и они не принесут результата, отмечают эксперты.

Новая «Орбита»

Недавно в войска поступила система удаленного управления «Орбита». Она позволяет из любой точки мира контролировать полет тактических дронов, действующих на линии фронта. «Известия» писали, что она уже испытана в зоне СВО. Операторы с помощью нее управляют ударными квадрокоптерами, БПЛА самолетного типа и даже наземными роботизированными колесными и гусеничными комплексами.

Фото: пресс-служба ЦБСТ Источник изображения: iz.ru

Она получила современные и защищенные системы связи, а также нейронные сети для слежения за целью. Они обеспечивают точность выбора цели и ее поражение. Связь с дроном поддерживается через зашифрованный цифровой канал при минимальных задержках.

По словам разработчиков, система открывает новые горизонты для массового применения дронов. Искусственный интеллект облегчает работу операторов, корректируя траекторию полета при атаках как на статические, так и на динамические цели.

Богдан Степовой