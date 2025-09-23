SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками для нужд разведки США

Параметры и описание аппаратов не раскрываются

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутниками для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США. Трансляция старта велась на странице компании в X.

Запуск ракеты в рамках миссии NROL-48 был осуществлен с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния в 10:38 по местному времени (20:38 мск).

Деятельность НУВКР, контролирующего разведывательные спутники США, строго засекречена. Параметры и описание аппаратов не раскрываются.