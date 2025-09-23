Войти
Военное обозрение

«Удвоим производство бронеавтомобиля»: Украина показала новые версии «Новатора»

89
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украина показала на оборонной выставке MSPO в польском Кельце две новые версии бронеавтомобиля «Новатор-2».

Командно-штабной вариант оснащён системой «Кречет» – это автоматизированный комплекс управления силами ПВО, разработанный украинской компанией. Он может руководить 5 средствами обнаружения воздушных целей (то есть радарами) и 10 мобильными зенитными огневыми группами. Комплекс выдаёт целеуказание в автоматическом режиме, что существенно уменьшает время реакции на появление угроз. «Кречет» может использоваться как для прикрытия объектов, так и для защиты войсковых порядков.

«Новатор-2» в варианте КШМ

Рядом с КШМ был выставлен «Новатор-2», транспортный отсек которого позволяет как перевозить солдат, так и разместить оборудование различного назначения, что даёт машине возможность выступать в роли БТР, КШМ, разведчика или СПТРК. Эта усовершенствованная версия отличается, среди прочего, удлиненным на 10 см корпусом и массой, возросшей до 10 тонн.

Комплекс «Кречет»

В основе машины по-прежнему лежит шасси Ford F-550 4x4. Техника оснащена турбированным дизельным двигателем на 300 л. с., позволяющим развивать скорость до 120 км/ч. Запас хода составляет 500 км. Машина способна преодолевать водные преграды глубиной до 0,75 м. Бронекабина обеспечивает минимальный уровень защиты, выдерживая попадание пуль от патрона 7,62 мм х 51 и подрыв ручных гранат. При этом опционально предусмотрено более мощное бронирование.

«Новатор-2» в многофункциональном варианте

Вооружение может быть представлено крупнокалиберным пулемётом или автоматическим гранатомётом, размещённом на туреле, либо дистанционно управляемым модулем, оснащённым вплоть до 30-мм автоматической пушки.

Компания «Украинская броня» планирует в этом году удвоить производство бронеавтомобилей «Новатор-2»

- заявлял в апреле разработчик.

Как он отметил на днях, с 2022 года ВСУ было передано более 1000 БА «Новатор».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
F-5
Система наблюдения "Ратник"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.09 22:48
  • 0
Ответ на "Модернизация подводных сил: российский ВМФ запустил самую мощную крылатую ракету в мире во время учений в Тихом океане (Military Watch Magazine, США)"
  • 22.09 22:21
  • 2
На Западе обеспокоились после удара «самой смертоносной подводной лодки в ​​мире»
  • 22.09 21:46
  • 6
Первая отечественная газовая турбина ГТД-110М выдала максимальную мощность в составе ТЭС «Ударная»
  • 22.09 21:10
  • 0
Ответ на "Шокирующий прогноз в передаче Майбрит Ильнер. Путин непременно "поглотит" Европу (Bild, Германия)"
  • 22.09 20:54
  • 10564
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.09 20:30
  • 0
Ответ на "Президент Чехии выступил с угрозой после инцидента с МиГ-31"
  • 22.09 20:15
  • 0
Ответ участнику Воин3D
  • 22.09 17:33
  • 0
Сила единства через боевой опыт
  • 22.09 16:36
  • 2
О корветах, фрегатах, и эсминцах - на примере российского ВМФ
  • 22.09 16:30
  • 3
«Пришлось пойти на компромисс»: Россия представила РСЗО «Сарма»
  • 22.09 04:26
  • 1
Единый фронт Стармера и Трампа по украинскому конфликту дал трещину (Politico, США)
  • 22.09 04:08
  • 1
Вызов с фронта
  • 22.09 03:56
  • 1
Путин рассказал о модернизации российского оружия
  • 22.09 02:44
  • 1
США задумали «троянского коня» в Афганистане для России и Китая
  • 21.09 20:20
  • 0
О "самом совершенном фрегате в мире"