«Удвоим производство бронеавтомобиля»: Украина показала новые версии «Новатора»

Источник изображения: topwar.ru

Украина показала на оборонной выставке MSPO в польском Кельце две новые версии бронеавтомобиля «Новатор-2».

Командно-штабной вариант оснащён системой «Кречет» – это автоматизированный комплекс управления силами ПВО, разработанный украинской компанией. Он может руководить 5 средствами обнаружения воздушных целей (то есть радарами) и 10 мобильными зенитными огневыми группами. Комплекс выдаёт целеуказание в автоматическом режиме, что существенно уменьшает время реакции на появление угроз. «Кречет» может использоваться как для прикрытия объектов, так и для защиты войсковых порядков.

«Новатор-2» в варианте КШМ «Новатор-2» в варианте КШМ

Рядом с КШМ был выставлен «Новатор-2», транспортный отсек которого позволяет как перевозить солдат, так и разместить оборудование различного назначения, что даёт машине возможность выступать в роли БТР, КШМ, разведчика или СПТРК. Эта усовершенствованная версия отличается, среди прочего, удлиненным на 10 см корпусом и массой, возросшей до 10 тонн.

Комплекс «Кречет» Комплекс «Кречет»

В основе машины по-прежнему лежит шасси Ford F-550 4x4. Техника оснащена турбированным дизельным двигателем на 300 л. с., позволяющим развивать скорость до 120 км/ч. Запас хода составляет 500 км. Машина способна преодолевать водные преграды глубиной до 0,75 м. Бронекабина обеспечивает минимальный уровень защиты, выдерживая попадание пуль от патрона 7,62 мм х 51 и подрыв ручных гранат. При этом опционально предусмотрено более мощное бронирование.

«Новатор-2» в многофункциональном варианте «Новатор-2» в многофункциональном варианте

Вооружение может быть представлено крупнокалиберным пулемётом или автоматическим гранатомётом, размещённом на туреле, либо дистанционно управляемым модулем, оснащённым вплоть до 30-мм автоматической пушки.

Компания «Украинская броня» планирует в этом году удвоить производство бронеавтомобилей «Новатор-2»

- заявлял в апреле разработчик.

Как он отметил на днях, с 2022 года ВСУ было передано более 1000 БА «Новатор».