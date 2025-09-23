Войти
РИА Новости

Российским военным с 2022 года передали 18 тысяч универсальных дронов

88
0
0
Беспилотный летательный аппарат “Гортензия”
Беспилотный летательный аппарат “Гортензия”.
Источник изображения: © Фото : Гортенzия

ВС России с 2022 года получили 18 тысяч универсальных дронов "Гортензия"

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российским военным с 2022 года передали 18 тысяч универсальных дронов “Гортензия", которые могут использоваться как дроны-доставщики, дроны-бомбардировщики, для размещения мин и гранатометных боеприпасов, сообщает "Народный фронт".

“Гортензия” – это беспилотный летательный аппарат, созданный для работы на фронте, в основном FPV-типа, то есть камикадзе. У линейки много разных аппаратов, которые отличаются по размеру, модификациям и назначению. Они используются как дроны-доставщики, как дроны-бомбардировщики, для размещения мин и выстрелов, например, с РПГ. Нами отправлено около 18 тысяч БПЛА. Отправки идут разными партиями, обычно порядка 2-3 тысяч в месяц”, – рассказал технический директор проекта “Гортензия” с позывным "Мекс", слова которого приведены в сообщении.

По его словам, в соответствии с актуальной ситуацией на фронте также поставляется “Гортензия” на оптоволокне. У этой версии есть преимущество перед аналогами – возможность переключения между оптоволокном и радиоканалом без задержек для оператора. В случае обрыва оптоволокна или нехватки длины дрон продолжит работу по радиоканалу.

“Оптоволокно – это не тренд, это необходимость. Во-первых, скрывать позиции наших бойцов, потому что в этом случае нет никакого излучения радиосигнала. Второе: потому что на фронте много средств радиоэлектронной борьбы у противника, а оптоволокно позволяет его обходить. А мы скомбинировали его с радиосигналом, чтобы еще больше повысить живучесть”, – пояснил "Мекс".

Отмечается, что дроны “Гортензия” могут также использоваться для сбросов гранатометных боеприпасов, причем разработчики добавили функцию, позволяющую сбросить одновременно большое количество снарядов, устроив локальную “ковровую бомбардировку”.

“К нашим БПЛА можно подвесить ручной противотанковый гранатомёт, у которого спуск производится сверху, а не курковый. После этого оператор летит к цели, достаточно просто, по отзывам, навестись на цель, произвести выстрел. После этого пустой тубус сбрасывается, а аппарат летит на перезарядку. Важно, что этот вариант работы с подвешиванием гранатомёта не требует никакой дополнительной модификации. Она взводится стандартным путём, подвесил, взвёл, полетел выполнять задачу”, – рассказал "Мекс".

"Кулибин-клуб" "Народного фронта" занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и многое другое.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.09 22:48
  • 0
Ответ на "Модернизация подводных сил: российский ВМФ запустил самую мощную крылатую ракету в мире во время учений в Тихом океане (Military Watch Magazine, США)"
  • 22.09 22:21
  • 2
На Западе обеспокоились после удара «самой смертоносной подводной лодки в ​​мире»
  • 22.09 21:46
  • 6
Первая отечественная газовая турбина ГТД-110М выдала максимальную мощность в составе ТЭС «Ударная»
  • 22.09 21:10
  • 0
Ответ на "Шокирующий прогноз в передаче Майбрит Ильнер. Путин непременно "поглотит" Европу (Bild, Германия)"
  • 22.09 20:54
  • 10564
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.09 20:30
  • 0
Ответ на "Президент Чехии выступил с угрозой после инцидента с МиГ-31"
  • 22.09 20:15
  • 0
Ответ участнику Воин3D
  • 22.09 17:33
  • 0
Сила единства через боевой опыт
  • 22.09 16:36
  • 2
О корветах, фрегатах, и эсминцах - на примере российского ВМФ
  • 22.09 16:30
  • 3
«Пришлось пойти на компромисс»: Россия представила РСЗО «Сарма»
  • 22.09 04:26
  • 1
Единый фронт Стармера и Трампа по украинскому конфликту дал трещину (Politico, США)
  • 22.09 04:08
  • 1
Вызов с фронта
  • 22.09 03:56
  • 1
Путин рассказал о модернизации российского оружия
  • 22.09 02:44
  • 1
США задумали «троянского коня» в Афганистане для России и Китая
  • 21.09 20:20
  • 0
О "самом совершенном фрегате в мире"