8 апреля 2010 года. Президент России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама во время церемонии подписания Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Newsweek: Путин готов продлит ДСНВ на год, Вашингтон молчит

Госдеп США не прокомментировал заявление Владимира Путина о готовности соблюдать количественные ограничения ДСНВ в течение года после окончания его действия, пишет Newsweek. Как отмечается, Москва приостановила участие в соглашении в 2023, но продолжила соблюдать его положения.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова соблюдать ограничения, предусмотренные договором СНВ с США в течение года после его окончания в феврале 2026 года.

Newsweek связался с Госдепартаментом, чтобы получить комментарий.

Путин в прямой трансляции с совещания с постоянными членами Совета Безопасности в понедельник предупредил, что его прекращение означает "исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы".

Расторжение соглашений о контроле над вооружениями повышает риск начала ядерной войны на фоне растущего напряжения между НАТО и Россией из-за Украины и предполагаемых нарушений со стороны российских ВВС воздушного пространства Эстонии и Польши (Россия опровергла нарушение воздушного пространства стран НАТО самолетами и БПЛА. — прим. ИноСМИ).

Путин: отказ от ДСНВ — "недальновидный шаг"

Россия приостановила участие в ДСНВ в 2023 году, после того как США обвинили Москву в нарушении соглашения. Утверждалось, что Россия не соблюдала взаимные обязательства по инспекциям.

Приостановка ДСНВ

ДСНВ, подписанный президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, ограничивает для каждой из сторон количество развёрнутых ядерных боезарядов до 1550 единиц и межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжёлых бомбардировщиков (ТБ) — до 700 единиц.

Приближающееся окончание действия соглашения и отсутствие диалога о следующем договоре встревожили сторонников контроля над вооружениями.

Соглашение предусматривает подробные инспекции на местах, чтобы подтвердить соблюдение условий, однако они заморожены с 2020 года.

В феврале 2023 года Путин приостановил участие Москвы в договоре, утверждая, что не позволит США проводить инспекции своего ядерного арсенала, когда Вашингтон и его союзники в НАТО открыто объявили своей целью поражение России на Украине.

Однако Москва подчеркнула, что не выходит из соглашения окончательно и продолжит соблюдать количественные ограничения вооружений.