Прилёт в вдогонку: украинский бронеавтомобиль Inguar-3 выдержал удар FPV-дрона

Источник изображения: topwar.ru

Разработчик бронеавтомобиля Inguar-3, украинская компания Inguar Defence, опубликовала рекламный ролик, в котором показано воспламенение задней части машины, как утверждается, вызванного прилётом в вдогонку FPV-дрона в рамках испытаний. Несмотря на полученные повреждения, техника выдержала удар и продолжила движение.

Впервые прототип Inguar-3 был представлен в начале 2024 года. На текущий момент подрядчик завершил первый контракт на серийное производство. БА классифицируется как MRAP и позиционируется как одна из самых защищённых полноприводных бронемашин, производимых на Украине.

Броня соответствует 3-му уровню по STANAG 4569 (выдерживает попадание бронебойной пули от патрона 7,62 мм х 51 и подрыв 8 кг ВВ). Благодаря дорожному просвету 450 мм, автоматической системе подкачки и вставкам RunFlat автомобиль может продолжать движение даже при повреждении шин.

Источник изображения: topwar.ru

Inguar-3 является лучшим MRAP для решения военных и тактических задач. Он устанавливает новые стандарты производительности, универсальности и надёжности

- заявляется на сайте компании.

Благодаря модульной конструкции Inguar-3 доступен в различных модификациях и на двух вариантах шасси: 4x4 и 6x6.

