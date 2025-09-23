Двигателестроители Ростеха представили президенту России результаты работ по созданию ПД-35.

Глава государства ознакомился с достижениями в рамках рабочей поездки в Пермский край

Президенту России Владимиру Путину в рамках рабочей поездки в Пермский край Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех представила результаты работы по созданию авиационного двигателя большой тяги ПД-35. Глава государства также ознакомился с планами по расширению производственной и испытательной базы предприятия «ОДК-Пермские моторы».

Управляющий директор — генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев при посещении Владимиром Путиным Пермского края представил президенту результаты реализации прорывных отечественных проектов в области авиационного двигателестроения. Генеральный директор ОДК Александр Грачев работал в составе делегации.

Программа «Двигатель ПД-35» реализуется с 2017 года. ПД-35 предназначен для широкофюзеляжных пассажирских и транспортных самолетов. Ранее авиационные газотурбинные двигатели в классе тяги 35 тонн в отечественной отрасли не создавались.

Созданный двигатель-демонстратор технологий успешно проходит испытания в Перми на самом большом в стране открытом испытательном стенде, на котором возможно испытывать авиационные двигатели с тягой до 50 тонн.

На первом этапе испытаний выполнено более 50 запусков, многократно обеспечен выход на взлетный режим с достижением тяги двигателя более 35 тонн. На втором этапе — оценивается работоспособность рабочих лопаток компрессора высокого давления и турбины высокого давления из новых материалов, а также вала турбины низкого давления из нового отечественного материала.

При создании перспективного авиадвигателя ПД-35 максимально используется научно-технический задел по результатам разработки двигателя пятого поколения ПД-14. Идет освоение 20 новых критических технологий, включающих создание новых материалов, покрытий, конструктивных решений, технологий проектирования и изготовления.

ОДК также проводит техническое перевооружение предприятия «ОДК-Пермские моторы» для обеспечения роста объемов производства серийных двигателей ПД-14 и ПС-90А.

Объединенная двигателестроительная корпорация создает широкую линейку силовых установок, которая позволит обеспечить все потребности отечественного авиационного производства. ПД-35 станет самым большим самолетным двигателем в этой линейке. Его «младший брат» ПД-14 в настоящий момент обеспечивает сертификационные летные испытания отечественного авиалайнера МС-21. Также идут испытания двигателя ПД-8 в составе самолета «Суперджет-100» и ТВ7-117СТ-01 на региональном самолете Ил-114-300. Силовые установки такого уровня в нашей стране ранее не производились. Кроме этого, освоен массовый выпуск двигателей семейства ВК-2500 для вертолетов разного типа, а ВК-650В, получивший сертификат типа в декабре 2024 года и предназначенный для «Ансата», Ми-34, Ка-226Т, находится на этапе летных испытаний в составе вертолетов.