Боевой лазер Apollo может расправиться с 200 дронами за считанные минуты

Apollo (HELW)

Благодаря новым технологиям, эффективность боевых лазеров постоянно растет — в том числе, и в качестве средства противодействия БПЛА. Недавно австралийский оборонный подрядчик Electro Optic Systems представил высокоэнергетическую лазерную систему Apollo (HELW) мощностью до 150 кВт, способную в автономном режиме уничтожить до 200 дронов.

Apollo помещается в стандартный шестиметровый транспортный контейнер, при этом два излучателя находятся на крыше. Полное физическое уничтожение дрона происходит на дальности до 3 км, а вывод из строя оптических датчиков — 15 км. Во время боевой работы лазер способен вращаться на 360 градусов. Ему достаточно всего 700 мс, чтобы развернуться в сторону очередной цели в секторе до 60 градусов. При этом всего за минуту Apollo способен уничтожить до 20 небольших БПЛА. Одно из главных его достоинств — наличие автономного источника питания, мощности которого достаточно для уничтожения до 200 дронов.

Александр Агеев