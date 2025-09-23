РИА Новости: ВСУ печатают мины на 3D-принтере для ведения боев под Покровском

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешли на массовое использование самодельных взрывных устройств (СВУ), в том числе на мины, напечатанные на 3D-принтере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова бывшего бойца ВСУ, добровольца батальона имени Максима Кривоноса с позывным «Прометей».

По его словам, снаряды применяются на Покровском направлении.

"Сейчас война в большей степени состоит из СВУ, магнитных мин и других подобных. Появились 3D-принтеры, все печатается и используется для установки на позиции", - заявил военнослужащий.

Он также рассказал, что недавно бойцы нашли мину, замаскированную под камень.

До этого сапер роты разминирования инженерно-саперного полка 58-й армии группировки войск «Днепр» с позывным «Буш» заявил, что ВСУ используют самодельные взрывные устройства для минирования электронных сигарет, которые оставляют на своих позициях или в лесополосах в Запорожской области. Военный пояснил, что при попытке включить электронную сигарету поражаются в первую очередь лицо и руки.

Ранее боец СВО дважды доставил российских штурмовиков к позициям ВСУ через минное поле.

Анфиса Дубровская