Шведы и американцы модернизируют для Германии истребители Eurofighter

Истребители Eurofighter
Истребители Eurofighter.
Источник изображения: Ints Kalnins/Reuters

Bloomberg: Германия модернизирует истребители Eurofighter

Германия собирается заказать военное оборудование на сумму €1,2 млрд для модернизации истребителей Eurofighter у шведского производителя Saab, а также американской корпорации Northrop Grumman. Об этом сообщает Bloomberg.

«Германия планирует […] оснащение своего флота истребителей Eurofighter оборудованием, необходимым для использования современных ракет, способных обнаруживать и уничтожать наземные системы противовоздушной обороны», - пишет издание.

Заключение контракта между Германией, Швецией и США должно стать новым шагом в рамках программы Future Combat Air System (FCAS) на пути создания истребителя нового поколения - машины, которая в 2040-х годах сменит на службе устаревающий флот Eurofighter.

Сейчас реализация этой амбициозной программы идет с задержкой, пишет Bloomberg. Французская Dassault Aviation SA пытается взять на себя ведущую роль в производстве военного оборудования, что вызывает у нее серьезные разногласия с Airbus, также участвующей в FCAS и являющейся партнером немцев. В этой ситуации Германия решила сделать ставку на сотрудничество с Saab и Northrop Grumman.

Ранее ФРГ подняла в небо истребители Eurofighter из-за российского Ил-20M.


Игорь Зимин

Страны
Германия
США
Франция
Швеция
Продукция
EF-2000
Компании
Airbus
Dassault
Northrop Grumman
Проекты
Истребитель 5 поколения
