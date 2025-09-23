Венесуэла угрожает кораблям США ракетами Х-31 на Су-30М2

Источник изображения: topwar.ru

На фоне развёртывания США сил в Карибском море и неоднократных американских ударах по венесуэльским катерам, Каракас вывел войска на учения Sovereign Caribbean 200, проходившие с 18 по 20 сентября на одном из островов.

Угрожающий и вульгарный голос прозвучал против нашего народа, против наших законных властей, против нашего главнокомандующего, президента Николаса Мадуро. Мы будем защищать Родину от любой агрессии

- отметили в военном ведомстве.

Как заявили в Минобороны, в ходе манёвров были задействованы истребители Су-30МК2, вооружённые противокорабельными вариантами ракет Х-31. Самолёты российского производства были названы самым мощным ударным средством страны, предназначенным для противодействия ВМС США в южной части Карибского бассейна, и стали центральным элементом учений.

Всего в них приняли участие более 2500 военнослужащих, 12 военных кораблей, 20 катеров и 22 самолёта. Эти силы должны были стать сигналом для Вашингтона, развернувшего в Карибском море три эсминца типа Arleigh Burke, крейсер USS Lake Erie, десантный корабль USS Iwo Jima и АПЛ, а также истребители F-35 и беспилотники MQ-9, базирующиеся в Пуэрто-Рико. Основанием для их присутствия официально была названа «операция по борьбе с наркотиками». Но Каракас настаивает на том, эта группировка призвана оказать давление на Венесуэлу, от которой США стремятся получить углеводороды.

Су-30М2 ВВС Венесуэлы с Х-31

Демонстрация Х-31 является предостережением американской стороны. Данная ракета, развивающая скорость в 3 Маха, поступила на вооружение советской авиации в конце 1980-х годов в двух основных модификациях: противокорабельной Х-31А и противорадиолокационной Х-31П. Со временем серия пополнилась такими вариантами, как Х-31ПД с увеличенной дистанцией и усовершенствованной ГСН.

ПКР Х-31А имеет эффективную дальность от 70 до 110 км, снаряжена фугасной БЧ массой от 94 до 100 кг и использует активную радиолокационную ГСН на конечном участке траектории. Данная ПКР состоит и на вооружении ВВС Венесуэлы, о чём свидетельствуют соответствующие видео.

Сочетание самолёта Су-30 и ракеты Х-31 превосходно подходит для атак против кораблей. Но некоторые наблюдатели сомневаются в способности Су-30 4-го поколения бросить вызов малозаметным истребителям F-35

