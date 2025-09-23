Центр "Рубикон" применяет тактику доставки FPV-дронов при помощи БПЛА-самолетов

Минобороны России опубликовало видео поражения пикапа и пункта временной дислокации украинских националистов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Операторы центра Минобороны России "Рубикон" применили тактику доставки FPV-дрона при помощи беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В районе населенного пункта Ставки на рубцовском направлении расчетами центра "Рубикон" была применена тактика доставки FPV-дрона коптерного типа "ВТ-40" до цели с помощью ударного БПЛА самолетного типа "Молния", - сообщили там, опубликовав видео поражения пикапа и пункта временной дислокации украинских националистов.