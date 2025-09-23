Daily Express: в НАТО издали наставление, запрещающее обращения с указанием пола

НАТО издала языковое наставление, требующее применять гендерно инклюзивную лексику, пишет Daily Express. Критики назвали этот шаг "фарсом" и заявили, что главная задача альянса - сдерживать Россию и обеспечивать оборону стран-членов, а не заниматься убийством здравого смысла и коверкать язык.

Эмили Райт (Emily Wright)

Североатлантический альянс опубликовал "прогрессивное" языковое наставление. Его уже назвали "фарсом".

Такие слова как "пилот" оскорбительны, и их надо заменить "гендерно инклюзивными альтернативами", говорится в наставлении Североатлантического альянса. Согласно этому языковому наставлению НАТО, данный термин (airman), являющийся сложным словом, в котором присутствует корень man (мужчина), надо заменить такими словами как "личный состав ВВС", "летный состав" или "воздушный корпус". Авторы предупреждают, что слова с гендерной принадлежностью устарели и могут вызывать неприязнь у женщин и меньшинств.

В наставлении есть несколько рекомендаций для личного состава НАТО. Авторы советуют "бросить вызов неосознанной предвзятости" и "усилить понимание того, как язык влияет на наше поведение и отношение". Далее в наставлении говорится, что гендерно инклюзивная лексика становится "новой нормой", и что существует "набор методов, позволяющих избегать исходного мужского рода". Однако критики данного наставления назвали его фарсом и заявили, что главная задача НАТО — сдерживать Россию и защищать страны-члены, такие как Прибалтика.

Как сообщает Sunday Telegraph, от терминов с "маскулинной" окраской типа serviceman, guardsman и guys (военнослужащий, караульный, парни), решили отказаться в пользу таких слов как "член вооруженных сил", "охрана" и "команда" (service member, guard, team). Слово "мanning" (укомплектование) также решили заменить на "staffing".

В наставлении говорится: "В целом военные слова на английском языке гендерно нейтральны. Однако остается ряд проблем со званиями в ВМС и ВВС, такими как Ordinary Seaman (матрос), Able Seaman (старший матрос) и Master Seaman (мастер-матрос). В зависимости от контекста гендерно инклюзивные альтернативы можно использовать в качестве общих терминов".

Тем не менее, в наставлении далее отмечается: "Звания в ВМС и ВВС не меняются". Однако речь идет не только о военной терминологии, но и о словах, обозначающих гражданских. Предлагается заменить слово "chairperson" (председатель) словом "chair" (глава), слово " statesman" (государственный деятель) словосочетанием " political leader" (политический лидер), "waiter" и "waitress" (официант, официантка) — на "server" (обслуживающий), а " handyman" (мастер) на " technician" или "repairer" (техник, ремонтник). В целом же НАТО призывает личный состав полностью отказаться от использования общепринятых терминов, таких как "manpower" (живая сила).

Авторы наставления также предлагают при обращении к трансгендеру "использовать звания и местоимения, соответствующие гендерной принадлежности человека.

Председатель депутатской группы под названием "Здравый смысл" сэр Джон Хейес осудил эти действия, заявив: "Их задача — защищать страны, а не искажать язык. Это фарс, а не терминология". Далее Хейес подверг резкой критике высшее руководство альянса за то, что у него "слишком много времени и слишком мало здравого смысла", а также за "развращение человеческого мышления".

"НАТО — это организация, призванная защищать своих членов, а людям, нуждающимся в защите, безразлично, кто это делает: военнослужащий или член вооруженных сил, пилот или воздушный корпус", — заявил Хейес.