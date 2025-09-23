В «Народном фронте» рассказали о применении дронов «Гортензия» для ударов по ВСУ

Дроны «Гортензия», оснащенные ручным гранатометом, используются российскими войсками для дистанционных атак на подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 22 сентября сообщили в «Народном фронте».

Как отметил технический директор проекта «Гортензия» с позывным Мекс, на БПЛА можно подвесить ручной противотанковый гранатомет. В ходе операции дрон производит выстрел, пустой тубус сбрасывается, и аппарат возвращается на перезарядку. Этот метод не требует дополнительных модификаций и позволяет выполнять задачу стандартным способом.

Кроме того, также поставляются дроны «Гортензия» с оптоволокном. Эта версия имеет преимущество перед аналогами благодаря возможности переключаться между оптоволокном и радиоканалом без задержек.

«Оптоволокно — это не тренд, это необходимость. Во-первых, скрывает позиции наших бойцов, потому что в этом случае нет никакого излучения радиосигнала. Второе, потому что на фронте много средств радиоэлектронной борьбы у противника, а оптоволокно позволяет его обходить. А мы скомбинировали его с радиосигналом, чтобы еще больше повысить живучесть», — рассказал Мекс ТАСС.

Ранее в этот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что характеристики российских вооружений и техники значительно улучшены с опытом боевого применения. По его словам, на данный момент производственные мощности оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ загружены по максимуму.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ