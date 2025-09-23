Войти
Lenta.ru

Мины в зоне СВО нейтрализуют лазерами

86
0
0
Фото: Diego Fedele / Getty Images
Фото: Diego Fedele / Getty Images.

Лазер проекта «Посох» для разминирования апробировали в зоне СВО

Лазерную систему дистанционного разминирования, разработанную в рамках проекта «Посох», успешно апробировали в зоне СВО. Об этом сообщили в компании-разработчике LazerBuzz, передает ТАСС.

«Мы подтвердили заявленные характеристики и получили положительное заключение Минобороны РФ. В настоящее время мы ведем поиск массовых производителей мобильных подвижных средств, роботизированных тележек и мобильных шасси для установки лазерной системы на подвижные комплексы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, изделие находится на финальной стадии доработки, после которой его отправят для выполнения задач в зоне СВО. Заявленная дальность лазера — 500 метров. Система позволяет нейтрализовывать мины без детонации.

В августе стало известно, что обновленная версия антидронового лазера «Посох» прошла стендовые испытания. Луч лазера прожег крыло дрона на расстоянии 50 метров за 0,1 секунды.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.09 22:48
  • 0
Ответ на "Модернизация подводных сил: российский ВМФ запустил самую мощную крылатую ракету в мире во время учений в Тихом океане (Military Watch Magazine, США)"
  • 22.09 22:21
  • 2
На Западе обеспокоились после удара «самой смертоносной подводной лодки в ​​мире»
  • 22.09 21:46
  • 6
Первая отечественная газовая турбина ГТД-110М выдала максимальную мощность в составе ТЭС «Ударная»
  • 22.09 21:10
  • 0
Ответ на "Шокирующий прогноз в передаче Майбрит Ильнер. Путин непременно "поглотит" Европу (Bild, Германия)"
  • 22.09 20:54
  • 10564
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.09 20:30
  • 0
Ответ на "Президент Чехии выступил с угрозой после инцидента с МиГ-31"
  • 22.09 20:15
  • 0
Ответ участнику Воин3D
  • 22.09 17:33
  • 0
Сила единства через боевой опыт
  • 22.09 16:36
  • 2
О корветах, фрегатах, и эсминцах - на примере российского ВМФ
  • 22.09 16:30
  • 3
«Пришлось пойти на компромисс»: Россия представила РСЗО «Сарма»
  • 22.09 04:26
  • 1
Единый фронт Стармера и Трампа по украинскому конфликту дал трещину (Politico, США)
  • 22.09 04:08
  • 1
Вызов с фронта
  • 22.09 03:56
  • 1
Путин рассказал о модернизации российского оружия
  • 22.09 02:44
  • 1
США задумали «троянского коня» в Афганистане для России и Китая
  • 21.09 20:20
  • 0
О "самом совершенном фрегате в мире"