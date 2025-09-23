В Южной Корее спустили на воду 8000-тонный эсминец

Южнокорейская судостроительная компания Hyundai Heavy Industries (HHI) спустила на воду второй эсминец класса "Чонджо Великий" (Jeongjo the Great), предназначенный для ВМС Южной Кореи.

Оснащённый системой ПРО "Иджис" (Aegis) корабль "Дасан Чон Як-ён" назван в честь философа и учёного эпохи Чосон. Как отмечает The Defense Post, его спустили на воду через три года после спуска на воду головного корабля "Чонджо Великий", который ввели в строй в ноябре 2024 года.

Спуск на воду эсминца "Дасан Чон Як-ён" ROK Navy

После спуска на воду "Дасан Чон Як-ён" пройдет серию ходовых испытаний и окончательное оснащение, после чего будет передан южнокорейским ВМС. Ожидается, что это произойдет к концу 2026 года.

Всего заказаны три эсминца типа "Чонджо Великий". Последний из них должны передать ВМС до 2028 года.

Эсминцы класса "Чонджо Великий" (вторая партия класса KDX-III) созданы на базе более раннего проекта типа "Седжон Великий". Новые корабли отличаются улучшенной скрытностью, а также возможностями обнаружения и отслеживания ракетных угроз.

Первая тройка 7600-тонных эсминцев KDX-III поступила на вооружение ВМС Южной Кореи в период с 2008 по 2012 годы. Эти корабли создавались по образцу американских эсминцев класса "Арли Бёрк". KDX-III стали первыми кораблями южнокорейского флота, оснащенными системой "Иджис", которая позволяет сбивать баллистические ракеты.

Корабли второй партии строятся по модернизированному проекту. В частности, увеличены размерения эсминцев: длина корпуса достигает 170 метров (на 4 метра больше, чем в первой партии), ширина – 21 метр, а водоизмещение составляет до 8300 тонн.

Оснащенные четырьмя газовыми турбинами, эсминцы смогут развивать скорость до 30 узлов. Экипаж – 300 человек.

Арсенал эсминца класса KDX-III включает: 80 зенитных ракет SM-2 версий Block IIIB/IV, 16 противокорабельных ракет SSM-700K южнокорейской LIGNex1, 32 крылатые ракеты Hyunmoo-III (дальность поражения – до 1500 км) и зенитно-ракетный комплекс K-SAAM. Также корабли оснащены 127-мм артустановкой Mk.45, 324-мм торпедными аппаратами и 30-мм зенитной артсистемой типа CIWS.