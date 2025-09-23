Войти
ЦАМТО

Литовская компания Granta Autonomy разработала барражирующий боеприпас X-Wing

92
0
0
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 22 сентября. Литовская компания Granta Autonomy 18 сентября представила барражирующий боеприпас X-Wing собственной разработки, предназначенный для нанесения высокоточных ударов на тактическую глубину.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, X-Wing представляет собой выполненный по гибридной схеме аппарат с вертикальным взлетом и посадкой (ВВП). Как заявил генеральный директор Granta Autonomy Гедиминас Гуоба, для запуска X-Wing не требуется сопутствующая инфраструктура. Возможен одновременный запуск нескольких боеприпасов.

Дальность действия системы составляет 50 км. Боеприпас максимальной взлетной массой 12 кг оснащен 4-кг "гибридной боевой частью", позволяющей поражать тяжелую бронетехнику. Система наведения на основе искусственного интеллекта (ИИ) позволяет осуществлять атаку хорошо замаскированных целей. Размещенная в носовой части станция наблюдения оснащена дневной камерой и тепловизором и позволяет "захватывать" цель на расстоянии более 2 км.

По информации разработчика, X-Wing может применяться в условиях отсутствия сигнала спутниковой системы навигации. Боеприпас уже испытывался на Украине специалистами Granta и ВСУ весной 2025 года.

К первой половине 2026 года Granta Autonomy планирует на своем предприятии в Литве производить 1000 барражирующих боеприпасов X-Wing в месяц. Ожидается, что их поставки начнутся до конца 2025 года.

Разработка X-Wing началась в соответствии с требованиями подразделений Сухопутных войск. Боеприпас может применяться в паре с разработанным компанией Granta Autonomy беспилотным летательным аппаратом Hornet XR, используемым для ведения разведки и обнаружения целей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Украина
Проекты
AI
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.09 22:48
  • 0
Ответ на "Модернизация подводных сил: российский ВМФ запустил самую мощную крылатую ракету в мире во время учений в Тихом океане (Military Watch Magazine, США)"
  • 22.09 22:21
  • 2
На Западе обеспокоились после удара «самой смертоносной подводной лодки в ​​мире»
  • 22.09 21:46
  • 6
Первая отечественная газовая турбина ГТД-110М выдала максимальную мощность в составе ТЭС «Ударная»
  • 22.09 21:10
  • 0
Ответ на "Шокирующий прогноз в передаче Майбрит Ильнер. Путин непременно "поглотит" Европу (Bild, Германия)"
  • 22.09 20:54
  • 10564
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.09 20:30
  • 0
Ответ на "Президент Чехии выступил с угрозой после инцидента с МиГ-31"
  • 22.09 20:15
  • 0
Ответ участнику Воин3D
  • 22.09 17:33
  • 0
Сила единства через боевой опыт
  • 22.09 16:36
  • 2
О корветах, фрегатах, и эсминцах - на примере российского ВМФ
  • 22.09 16:30
  • 3
«Пришлось пойти на компромисс»: Россия представила РСЗО «Сарма»
  • 22.09 04:26
  • 1
Единый фронт Стармера и Трампа по украинскому конфликту дал трещину (Politico, США)
  • 22.09 04:08
  • 1
Вызов с фронта
  • 22.09 03:56
  • 1
Путин рассказал о модернизации российского оружия
  • 22.09 02:44
  • 1
США задумали «троянского коня» в Афганистане для России и Китая
  • 21.09 20:20
  • 0
О "самом совершенном фрегате в мире"