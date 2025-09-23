Литовская компания Granta Autonomy разработала барражирующий боеприпас X-Wing

ЦАМТО, 22 сентября. Литовская компания Granta Autonomy 18 сентября представила барражирующий боеприпас X-Wing собственной разработки, предназначенный для нанесения высокоточных ударов на тактическую глубину.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, X-Wing представляет собой выполненный по гибридной схеме аппарат с вертикальным взлетом и посадкой (ВВП). Как заявил генеральный директор Granta Autonomy Гедиминас Гуоба, для запуска X-Wing не требуется сопутствующая инфраструктура. Возможен одновременный запуск нескольких боеприпасов.

Дальность действия системы составляет 50 км. Боеприпас максимальной взлетной массой 12 кг оснащен 4-кг "гибридной боевой частью", позволяющей поражать тяжелую бронетехнику. Система наведения на основе искусственного интеллекта (ИИ) позволяет осуществлять атаку хорошо замаскированных целей. Размещенная в носовой части станция наблюдения оснащена дневной камерой и тепловизором и позволяет "захватывать" цель на расстоянии более 2 км.

По информации разработчика, X-Wing может применяться в условиях отсутствия сигнала спутниковой системы навигации. Боеприпас уже испытывался на Украине специалистами Granta и ВСУ весной 2025 года.

К первой половине 2026 года Granta Autonomy планирует на своем предприятии в Литве производить 1000 барражирующих боеприпасов X-Wing в месяц. Ожидается, что их поставки начнутся до конца 2025 года.

Разработка X-Wing началась в соответствии с требованиями подразделений Сухопутных войск. Боеприпас может применяться в паре с разработанным компанией Granta Autonomy беспилотным летательным аппаратом Hornet XR, используемым для ведения разведки и обнаружения целей.