Путин поручил наблюдать за системой ПРО США

Путин поручил отслеживать наращивание стратегических компонентов системы ПРО США

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил профильным ведомствам РФ уделить особое внимание отслеживанию планов наращивания стратегических компонентов в системе ПРО США.

Глава государства в понедельник собрал постоянных членов Совбеза, чтобы сделать важные заявления.

"Особое внимание надо также уделить планам наращивания стратегических компонентов системы противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе", - сказал Путин.