Первый французский фрегат нового типа прибыл в порт приписки

"Адмирал Ронарк" (Amiral Ronarc'h), первый французский фрегат нового поколения типа FDI, прибыл в порт приписки – Брест. Как уточняет Naval News, корабль покинул верфь Naval Group в Лорьяне, где был построен, 15 сентября.

Французский флот заказал пять фрегатов типа FDI (Fregate de Defense et Intervention). Они заменят корабли класса "Лафайет" с водоизмещением 3600 тонн, поступившие на службу в период с 1996 по 2001 годы.

Фрегат "Адмирал Ронарк", Франция French Navy

Фрегат "Адмирал Ронарк" заложили в декабре 2021 года, спустили на воду в ноябре 2022 года. Тогда французский флот планировал, что ходовые испытания начнутся в 2023 году, а передача корабля состоится в 2024 году. В итоге же фрегат впервые вышел в море только осенью 2024 года. Теперь официальный ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

Еще два фрегата типа FDI, предназначенные для ВМС Франции, находятся на разных этапах постройки. Кроме того, Naval Group реализует заказ по поставке четырех таких же кораблей греческому флоту.

Длина фрегата "Адмирал Ронарк" составляет 122 метра, ширина – 18 метров, водоизмещение – 4500 тонн. Он должен развивать скорость до 27 узлов, дальность плавания – 5000 миль, автономность – 45 суток. Экипаж – 125 человек (возможно дополнительное размещение 28 человек).

Управление боевыми системами корабля обеспечивает система SETIS 3.0 собственной разработки Naval Group. В арсенал фрегата включены противокорабельные ракеты MM40 "Экзосет", зенитные ракеты "Астер-15/30", 76-мм артустановки, дистанционно управляемые 20-мм арткомплексы "Нарвал" и 324-мм торпедные аппараты. Также предусмотрено базирование на борту беспилотного летательного аппарата массой до 700 кг и многоцелевого вертолета типа NH90.

Особое внимание уделено защите корабельных систем от современных киберугроз, а также от радиоэлектронного противодействия.