«Теперь имеется серьёзное оружие»: новые боевые системы на параде в Сербии

Т-72Б1МС

20 сентября в Сербии прошёл военный парад «Сила единства», на котором был представлен ряд новых и модернизированных изделий, в том числе российского происхождения.

Hermes 900

Разведывательно-ударный беспилотник Hermes 900 от израильской компании Elbit стал четвёртым типом БПЛА, состоящим на вооружении 353-й разведывательной эскадрильи. Она уже использует отечественные дроны Pegaz и китайские аппараты CH-92A и CH-95.

PULS

Пусковая установка ракетного комплекса PULS от той же Elbit с контейнерами для ракет дальностью 150 (Extra) и 300 км (Predator Hawk). Приобретение данной РСЗО стало одним из наиболее значимых усилений наступательного потенциала вооружённых сил Сербии:

Теперь у Белграда имеется серьёзное ударное оружие

- говорится в издании Tango Six.

«Красуха-2»

«Москва-1»

Сюрпризом стала демонстрация поставленных из России комплексов РЭБ. 1Л269 «Красуха-2» в основном используется для радиоэлектронного подавления бортовых РЛС на дальности до 250–400 км. В этом же эшелоне находились элементы комплекса 1РЛ257 «Красуха-4», который применяется для РЭП на дистанции до 300 км. Была показана система 1Л267 «Москва-1», используемая для радиотехнической разведки на дальности до 400 км, хотя сведений о её приобретении не поступало.

Lazar 3MB

Боевая бронемашина местной разработки Lazar 3MB, получившая слегка модифицированную башню БППУ-1 (с 30-мм пушкой 2А72), заимствованную у БТР-80А, которые были закуплены в Венгрии.

БТР-80АМS

Модернизированный БТР-80АМS, который теперь поступает на вооружение сербской армии. Эта версия получила дополнительное бронирование, стабилизированный боевой модуль, оптико-электронную систему управления огнём, дневные и тепловизионные камеры, кондиционер и новую систему связи. Также планируется интеграция противотанковых ракет «Корнет».

POLO M-83 25

Принятый на вооружение POLO M-83 25, оснащённый самонаводящимися боеприпасами Osica 2, ПТУР 2Т5, 2Т и 2F, а также новой многосенсорной ОЭС.

M-80AB2

M-80AB2 с отечественным ДУБМ, на котором установлена 30-мм автоматическая пушка Zastava M12. БМП М-80 в модернизированных версиях M-80AB1 и AB2 прошли в большем количестве, что свидетельствует о некотором ускорении процесса модернизации.

IKA-20

Среди многочисленных БПЛА фигурировал принятый на вооружение многоцелевой мультикоптер IKA-20 компании PR-DC с различной нагрузкой, в частности, с четырьмя подвесными FPV-дронами Komarac 2, 60-мм бомбомётами (12 единиц) и двумя 90-мм противотанковыми комплексами Osa.

FAP 2228 с Komarac 2

Большое количество FPV-дронов Komarac 2, размещённых на грузовиках FAP 2228, каждый из которых перевозит 1080 этих БПЛА, управляемых как по радиосигналу, так и по оптоволоконному кабелю.

Неопознанный разведывательный БПЛА

Новшеством стало появление беспилотников на судах речной флотилии, например, пока неопознанного разведывательного БПЛА с вертикальным взлётом на патрульном катере типа 211.

Isuzu D-Max с Osica

В последние несколько лет на военных мероприятиях демонстрируются отечественные БПЛА-камикадзе самолётного типа Osica. На параде они впервые были показаны на платформе автомобиля Isuzu D-Max. Данная машина также используется для размещения французских ПЗРК Mistral 3+ и модернизированных российских ПЗРК «Игла».

PASARS

Сербия уже как несколько лет имеет на вооружении отечественный ракетно-артиллерийский комплекс PASARS. Почти все они на параде были оснащены системой подавления беспилотников, ряд из них были оборудованы израильскими радарами RADA RPS-42.

Nora B52 M15

Была представлена серия из шести самоходных гаубиц Nora B52 M15, смонтированных на шасси отечественного грузовика FAP 4040 8×8.

