Нью-Дели рассматривает предложение Москвы о производстве Су-57 в Индии

Источник изображения: topwar.ru

Индия может развернуть на своей территории производство российских истребителей пятого поколения Су-57, соответствующее предложение Москва уже направила. Об этом сообщил источник в системе военно-технического сотрудничества РФ с зарубежными странами.

По имеющимся данным, Нью-Дели получил от Москвы предложение о поставке и локализации производства на индийских предприятиях истребителя Су-57. Речь идет об экспортной версии самолета, специально разработанного для поставки другим странам. Ответа пока нет, индийская сторона рассматривает данное предложение, взвешивая все «за» и «против».

— приводит ТАСС слова источника.

О том, что Россия готова сделать Индии предложение о локализации производства Су-57 на индийской территории, сообщалось еще в начале этого года. Как тогда заявили в ОАК, у Индии есть большой опыт по производству российских самолетов, в частности Су-30МКИ, не будет проблем у индийцев и с Су-57Э. Индия тоже высказывала большой интерес к российскому истребителю, причем главным условием контракта было его производство.

Кстати, именно из-за отказа допустить индийцев до сборки самолетов F-35 и получили отказ США, предлагавшие индийским ВВС пересесть на американский истребитель пятого поколения.