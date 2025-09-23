Глава Роскосмоса считает, что нужно "не бояться привлекать" частные компании

Дмитрий Баканов привел в пример аппарат "Бион-М", на котором установлены несколько компонентов от коммерческих изготовителей

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Необходимо не бояться привлекать частные компании к космическим проектам. Об этом заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов на пленарной сессии Российского форума "Микроэлектроника 2025".

"Нам надо не бояться привлекать частников. Соответствующий государственный стандарт был выпущен, более того, есть успешные примеры - на аппарате "Глонасс" использован СВЧ-фильтр и на аппарате "Бион-М" - тоже ряд компонентов коммерческих изготовителей", - отметил глава госкорпорации.

Баканов подчеркнул, что ряд составляющих от коммерческих поставщиков в аппарате "Бион-М" "отлично отработали".

Отвечая на вопрос ведущего о том, готов ли Роскосмос работать с частными компаниями и приглашает ли их к сотрудничеству, глава Роскосмоса ответил утвердительно.