Российский «Прорыв» покажут в Сербии

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
«Рособоронэкспорт» покажет Т-90МС и комплекс «Корнет-ЭМ» на выставке в Сербии

Модернизированный танк Т-90МС «Прорыв» и современное стрелковое оружие России покажут на выставке вооружения и военной техники «Партнер-2025» в Белграде (Сербия). Об этом сообщили в пресс-службе «Рособоронэкспорта», передает ТАСС.

Посетители выставки смогут увидеть противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ» с дистанционным управлением и боевой модуль «Бережок», который устанавливают на модернизированные боевые машины пехоты БМП-2. Также Россия представит автоматы Калашникова АК-15, снайперскую винтовку Чукавина, ручные пулеметы РПЛ-7 и РПЛ-20.

«Для военно-воздушных сил компания также предложит модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, легкий тактический самолет пятого поколения Checkmate и широкую номенклатуру современных авиационных средств поражения», — говорится в сообщении.

В «Рособоронэкспорте» рассказали, что главными экспонатами стенда компании станет военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), боевой вертолет Ми-28НЭ и зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1М». Также на выставке «Партнер» покажут зенитный ракетный комплекс «Тор-М2КМ». Спецэкспортер подчеркнул, что представленные комплексы противовоздушной обороны успешно доказали свои характеристики в реальных условиях.

Помимо этого, в Сербии представят комплексы радиоэлектронной борьбы «Поле-21Э», Р-330Ж и РБ-504П-Э, а также беспилотники «Ланцет-Э» и «Куб-2Э».

Ранее в сентябре стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» поставил Вооруженным силам России партию зенитных ракетных комплексов «Панцирь-СМД» и машин ЗРПК «Панцирь-С».

  В новости упоминаются
Страны
Россия
Сербия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Checkmate
Tор-М2
АК-74 "Калашников"
БМП-2
БМП-2М
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Корнет
Корнет-ЭМ
Ми-28Н
Ми-28НЭ
Т-90 "Владимир"
Тигр-М
Як-130
Компании
Высокоточные комплексы
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
РОЭ
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
Тор ЗРК
