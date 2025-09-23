"Нева-2025" приглашает в Центр развития карьеры

В рамках 18-й Международной выставки гражданского судостроения, судоходства и освоения океана и шельфа "Нева-2025", которая пройдет с 23 по 26 сентября, впервые будет работать Центр развития карьеры – объединённый стенд работодателей российской морской отрасли.

Как пояснили организаторы выставки, этот уникальный проект создан для обеспечения прямой коммуникации между работодателями и соискателями, а также для всесторонней поддержки всех желающих построить карьеру в морской индустрии.

Вопрос нехватки квалифицированных кадров станет одной из ключевых тем, обсуждаемых как в деловой, так и в выставочной программе "Невы-2025".

В рамках деловой программы пройдет несколько значимых сессий, которые посвятят актуальным вызовам и решениям в области привлечения и удержания специалистов. Состоится круглый стол на тему "Работа с HR-брендом в судостроении: кросс-отраслевая конкуренция, точки роста, успешные примеры". Участники обсудят важность формирования и продвижения HR-бренда в судостроительной отрасли, а также поделятся успешными примерами и стратегиями, которые помогут в привлечении талантов.

Также пройдет панельная дискуссия "Подготовка кадров для судостроительной отрасли: современные вызовы и эффективные подходы". В рамках этой дискуссии эксперты обсудят современные вызовы, стоящие перед образовательными учреждениями и работодателями, а также представят эффективные подходы к подготовке кадров для судостроительной отрасли.

Партнером Центра развития карьеры выступит HH.ru. На площадке Центра будут проводиться мастер-классы и презентации по профессиональным компетенциям, необходимым для успешного трудоустройства на предприятиях морской отрасли. Также предусмотрены экспресс-консультирование и профориентационное тестирование для потенциальных соискателей профессий в морской сфере, а также ярмарка вакансий от ведущих предприятий, где соискатели смогут ознакомиться с актуальными предложениями.

Посетители Центра смогут воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. HR-менеджеры предприятий морской отрасли проведут индивидуальные собеседования, проконсультируют по открытым вакансиям и условиям приёма на работу. Психологи окажут помощь в профессиональном самоопределении, предоставят рекомендации по выбору подходящей профессии и успешному старту или развитию карьеры. Менеджеры по обучению и развитию персонала предложат информацию о курсах повышения квалификации и переподготовки отраслевых специалистов.

Организаторы выставки пригласили российские компании морской отрасли принять участие в работе Центра развития карьеры. Это могут сделать компании, работающие в сферах машиностроения, судостроения и судоходства, имеющие в своей структуре подразделения по управлению персоналом.

Участие в Центре развития карьеры предоставляет работодателям множество преимуществ: привлекает квалифицированный персонал, обеспечивает прямой контакт с кандидатами, экономит ресурсы и продвигает бренд.