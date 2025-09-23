Способна ли НАТО противостоять растущей БПЛА-угрозе со стороны России? (CNN, США)

CNN: Запад проигрывает России в гонке дронов и антидронов

После инцидента в Польше перед НАТО встал вопрос: способен ли альянс справляться с растущей дроновой угрозой в перспективе? Пока что там способны сбивать дешевые БПЛА только дорогостоящими средствами, пишет CNN. В гонке дронов и антидронов Запад проигрывает России, и на это есть несколько причин.

Клэр Себастьян (Clare Sebastian), Вашку Котовью (Vasco Cotovio)

Спустя несколько дней после того, как вой сирен воздушной тревоги и рев истребителей НАТО нарушили покой летней ночи в восточной Польше, в Европе возникло два ключевых вопроса: умышленно ли Москва направила в воздушное пространство НАТО почти два десятка дронов и способен ли альянс справляться с растущей угрозой в долгосрочной перспективе?

Если это была, как считает Польша, преднамеренная проверка обороны НАТО, то для России эксперимент оказался на удивление дешевым. Польские власти обнаружили обломки дронов "Гербера", сделанных из фанеры и пенопласта и часто используемых в качестве ложных целей. Разведка министерства обороны Украины полагает, что стоимость производства каждого такого дрона — не более 10 тысяч долларов.

Тем временем, для их перехвата НАТО подняла по тревоге многомиллионные истребители F-16 и F-35. Неплохая демонстрация силы, только вот обошлась она в десятки тысяч долларов на топливо и техобслуживание, причем лишь для того, чтобы подняться в воздух. "Асимметрия затрат не работает", — заявил CNN Роберт Толласт (Robert Tollast) из лондонского оборонного аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI).

По его словам, дело не в том, что НАТО не может противостоять масштабным БПЛА-атакам. В прошлом апреле самолеты НАТО с высокой эффективностью отразили массированную атаку ракет и дронов Ирана на Израиль. Но, как утверждает Толласт, стоимость делает такой подход нецелесообразным — Израиль оценил тот шаг более чем в миллиард долларов. "Фундаментальная проблема состоит в том, что до Украины многие западные оборонные технологии просто не учитывали асимметрию угрозы дронов", — отметил он.

И все же в быстрорастущем военно-техническом секторе существует консенсус, что многие министерства обороны НАТО об этом задумывались, но адаптируются к ней слишком медленно. "Технологии есть", — сказал Йоханнес Пинл (Johannes Pinl), генеральный директор британской компании MARSS, специализирующейся на программном обеспечении для обнаружения угроз, а теперь и производящей собственные дроны-перехватчики, в беседе с CNN на недавнем оборонном форуме DSEI в Лондоне. "Вероятно, добрую часть польской границы сейчас можно было бы прикрыть неплохой "стеной дронов"", — добавил он. "Стена дронов" — это концепция многоуровневой сети обнаружения и перехвата, активно продвигаемая Прибалтикой и поддержанная чиновниками ЕС.

Проблема, по словам Пинла, заключается в том, что системы закупок НАТО "застряли в 80-х". Он привел пример дальнего перехватчика многократного использования MARSS на базе ИИ, с титановым каркасом, который он назвал "ножом, разрезающим приближающийся дрон на скорости". В ближайшие несколько месяцев ожидается оценка со стороны одной из стран НАТО. "Они только сейчас пишут для него технические условия. Мы уже используем его прямо сейчас, работаем на нем годами. Но в Европе для него до сих пор нет техзаданий", — рассказал Пинл CNN со ссылкой на традиционную практику закупок, при которой министерства обороны сначала выпускают детальные технические спецификации для новых продуктов, а затем компании подают заявки на контракты.

Украинский кризис фактически создал в Европе двухскоростной процесс закупок, говорит Сиете Хамминга (SieteHamminga), гендиректор нидерландской Robin Radar Systems. Технология Robin Radar уже широко используется на Украине и недавно получила способность к обнаружению "Гераней" на расстоянии 12 км. "Если страна хочет купить оборудование для Украины, у нее есть для этого "скоростная трасса", — сказал он CNN. — Они могут обратиться к компании и сказать: "нам как можно скорее нужно то-то и то-то". Если закупить нужно для себя, следует пройти всю процедуру. Это неэффективно".

Но признаки изменений все же есть, поскольку украинский конфликт предоставляет полигон для испытаний новых технологий в реальном времени. Взять, к примеру, основанный в Португалии оборонный стартап Tekever. С 2022 года правительство Великобритании закупило у него более чем на 350 миллионов долларов разведывательных дронов AR3 для отправки Киеву. Ранее в этом году Королевские военно-воздушные силы Великобритании объявили, что будут использовать AR3 в собственной системе радиоэлектронной борьбы StormShroud. Причем план по масштабированию производства уже готов.

На этой неделе Tekever объявила об открытии своего четвертого объекта в Великобритании, нового завода по производству дронов на 1 тысячу рабочих мест примерно в 80 милях к западу от Лондона. Карл Брю (Karl Brew), глава оборонного подразделения Tekever, рассказал CNN, что подход компании заключается в разделении рисков по разработке новых технологий между правительством и промышленностью. "Когда Королевские ВВС приняли на вооружение AR3, он фактически уже некоторое время работал в нашей программе НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ). Они сказали: "Хорошо, теперь мы проанализируем весь опыт, полученный на Украине, и добавим изюминку западных технологий в области РЭБ". И внедрили его в течение полугода", — рассказал он CNN.

Новый начальник штаба обороны Великобритании Ричард Найтон (Richard Knighton) подчеркнул необходимость нового подхода. "Достижение требуемой скорости требует изменения наших отношений с промышленностью для внедрения инноваций в темпе военного времени", — заявил он в своих первых публичных комментариях.

Агрис Кипурс (AgrisKipurs), гендиректор и соучредитель латвийского стартапа по производству дронов Origin Robotics, рассказал CNN, что его страна "разрабатывает новые механизмы взаимодействия с новой отраслью", а близость к России заставляет действовать еще быстрее и решительнее.

Штурмовой и разведывательный дрон BEAK компании Origin, изначально поставлявшийся на Украину, уже используется вооруженными силами Латвии и Великобритании, а теперь у нее появился новый дрон-перехватчик BLAZE, финансируемый за счет гранта на НИОКР от правительства Латвии. "Мы маленькая страна и никогда не сможем позволить себе достаточные возможности ПВО, если ограничимся нынешними вариантами, которые есть на рынках", — сказал Кипурс CNN.

И даже недавно переименованное Министерство войны США теперь спешит вырваться вперед в этой гонке вооружений дронов и антидронов. В меморандуме за июль министр войны Пит Хегсет предупредил, что "американские подразделения не оснащены смертоносными малыми дронами, которые требуются на современном поле боя". Он изложил меры по устранению бюрократических препон и избегания рисков в вопросах приобретения дронов, включая "делегирование полномочий по закупке и эксплуатации дронов от бюрократии нашим воинам".

"Один из ключевых уроков, которые извлекают из Украины, — это эксперименты", — сказал Толласт. Он считает, что ключом к эффективной защите от дронов является "сочетание высоких и низких технологий: очень дорогих возможностей", таких как F-35 и батареи Patriot, продемонстрированные на прошлой неделе в Польше, и "вещей, которые могут быть немного менее надежными, вроде украинских дронов-перехватчиков".

Даже если Европа сможет ускорить внедрение более экспериментальных технологий нижнего ценового сегмента, все равно остается проблема объемов. Согласно июльской оценке разведки минобороны Украины, на своем быстрорастущем заводе в Татарстане Россия ежемесячно выпускает 5500 единиц дронов "Герань", а также более дешевого варианта "Гербера". В этом месяце страна впервые выпустила по Украине более 800 дронов за одну ночь.

Мортен Брандтзег (Morten Brandtzaeg), генеральный директор норвежского производителя боеприпасов и ракет Nammo, рассказал после инцидента в Польше, что его компания работает над "большими объемами недорогих ракет", чтобы "цена ракеты соответствовала цели, которую мы сбиваем".

Nammo, ставший одним из крупнейших производителей боеприпасов в Европе, преобразился благодаря быстрому перевооружению континента. Компания нарастила производство артиллерийских снарядов с пары тысяч единиц в год до 80 тысяч. Также она производит твердотопливные ракетные двигатели для запуска ракет "воздух-воздух", важнейших компонентов высококлассных систем ПВО. Его жесткое послание политикам звучит так: "Мы только начали двигаться по пути наращивания мощностей. Не думайте, что сделано уже достаточно".