При тестировании «лунной» ракеты SLS в США выявлены вибрационные аномалии

Источник изображения: topwar.ru

Специалисты NASA продолжают подготовку к пилотируемому полёту на Луну. Речь идёт об амбициозном проекте «Артемида-II», в рамках которого будет выполнен пуск ракеты SLS с космическим кораблём «Орион». На первом этапе корабль совершит орбитальный «облёт» Луны. Далее - высадка астронавтов.

В рамках исследования параметров будущего полёта использовались: суперкомпьютер Cabeus центра NASA, а также специальная аэродинамическая труба Unitary Plan (исследовательский центр Эймса в Кремниевой долине – штат Калифорния).

Стало известно о том, что во время тестирования ракета SLS демонстрировала превышающую расчёты вибрацию. Причём эта вибрация проявляла себя в местах креплений твердотопливных ускорителей. Причиной названы возникающие «нестабильные воздушные потоки между зазорами».

Чтобы снизить вибрационные показатели, специалистами NASA предложены дополнительные стабилизаторы. То есть, конструкцию самих креплений решили не менять. И объясняется это тем, что в случае конструкционных изменений по креплениям может значительно сместиться «вправо» срок реализации нового лунного проекта.

Теперь ракета получает 4 стабилизатора, чтобы вибрацию снизить.

При этом для тестирования было решено использовать uPSP (Unsteady Pressure Sensitive Paint). Это обозначение специального покрытия, которое способно учитывать аэродинамическое давление с течением времени. Принцип таков: покрытие наносится на тестируемые модели, затем подаётся нагрузка, а специальные камеры снимают колебания яркости краски, что соответствует и колебаниями давления.

NASA:

Регистрация быстрых изменений давления на больших участках модели SLS помогает инженерам понять, как быстро меняется окружающая среда и её воздействие. Данные передаются в Центр передовых суперкомпьютерных вычислений NASA. Этот метод позволяет нам получать данные из аэродинамической трубы с гораздо большей детализацией, чем когда-либо прежде.

Именно покрытие и позволило определить вибрационные «аномалии» в тестах ракеты SLS.

Кристин Морган, руководящая процессом повышения стабилизации «лунной» ракеты:

Красота решения с использованием накладок-стабилизаторов заключается в том, что мы смогли добавить накладки для улучшения аэродинамики и снижения уровня вибрации компонентов в межбаковом отсеке.