Известия.ru

В Генштабе анонсировали начало осеннего призыва

80
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Генштаб ВС России: призывников не привлекут к участию в СВО

Осенний призыв в Вооруженные силы РФ начнется 1 октября и пройдет в плановом порядке до 31 декабря. Об этом 22 сентября сообщил на брифинге начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вице-адмирал Владимир Цимлянский.


«При этом мероприятия осеннего 2025 года призыва, как и ранее, проводятся в плановом порядке и не связаны с проведением специальной военной операции», — подчеркнул он.

Уточняется, что теперь сроки действия решения о призыве будет действовать в течение одного года с момента принятия. Это означает, что, если гражданин не был направлен на службу в текущем призыве, он будет призван в следующую кампанию. Призывников будут отправлять на службу начиная с 15 октября 2025 года.

Цимлянский уточнил, что все призывники, участвующие в осенней кампании, будут направлены исключительно на территории России и не будут задействованы в специальной военной операции (СВО). Все они будут проходить службу в пунктах постоянной дислокации соединений и воинских частей.

По словам вице-адмирала, одна из особенностей осеннего призыва заключается в том, что не менее трети призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где они смогут освоить современную военную технику и получить военно-учетные специальности. После завершения обучения они будут направлены в войска.

Также продолжится практика формирования научных и спортивных рот, которые будут заниматься научно-прикладными задачами, внедрением передовых технологий, а также подготовкой перспективных спортсменов.

Цимлянский сообщил, что в рамках осеннего призыва планируется использовать электронные повестки, которые будут направляться гражданам через портал государственных и муниципальных услуг. Наряду с этим, напечатанные повестки остаются юридически значимыми.

Кроме того, в случае неявки на призыв без уважительной причины через 20 дней, будут применяться временные ограничительные меры, направленные на обеспечение явки гражданина.

29 августа сообщалось, что решение о призыве на военную службу будет подлежать исполнению в течение года с момента его вынесения. В соответствии с обновленными правилами призывникам могут приходить повестки для актуализации сведений. Уточнялось, что постановление вступило в силу 26 августа.

  В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
  Разделы новостей
  Обсуждаемое
