"Рособоронэкспорт" поставил по экспортным контрактам за 25 лет 1 300 танков Т-90

На выставке "Священный завод" представлены более 70 снимков, а также редкие музейные экспонаты

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" поставил по экспортным контрактам в течение 25 лет за рубеж 1 300 танков Т-90 различных модификаций. Об этом заявил заместитель генерального директора "Уралвагонзавода" (УВЗ) Дмитрий Калениченко.

"За 25 лет УВЗ по экспортным контрактам поставил за рубеж 1 300 танков Т-90 различных модификаций", - сказал он после торжественной церемонии открытия выставки "Священный завод", проходящей на Киевском вокзале Москвы.

На выставке представлены более 70 снимков, а также редкие музейные экспонаты, связанные с танкостроением, уникальная диорама, моделирующая бой самого современного танка российской армии Т-90М "Прорыв" с бронетехникой западного производства в ходе специальной военной операции на Украине.