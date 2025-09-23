Весной для прохождения военной службы в ВС РФ направили 160 тыс. человек

Все призывники во время следования к месту прохождения службы были обеспечены рационами питания, а если дорога занимала более трех суток, то для них было организовано трехразовое питание в вагонах-ресторанах

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Для прохождения военной службы в ходе весеннего призыва направлены 160 тыс. человек, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.

"Прежде всего подведу итоги предыдущего весеннего призыва. Задание на призыв, установленное указом президента Российской Федерации, выполнено своевременно и в полном объеме. Для прохождения военной службы в вооруженные силы, другие войска и воинские формирования направлены 160 тыс. человек. Для отправки молодого пополнения в воинские части было задействовано свыше 170 рейсов гражданской авиации, 14 рейсов самолетов авиации вооруженных сил и 15 воинских эшелонов. Все призывники на путь следования были обеспечены рационами питания, а если дорога занимала более трех суток, то для них было организовано трехразовое питание в вагонах-ресторанах. Такая практика уже давно сложилась в вооруженных силах и доказала свою эффективность", - сказал Цимлянский в ходе брифинга по итогам проведения весеннего призыва граждан на военную службу и об особенностях комплектования ВС РФ и других войск осенью 2025 года.

Цимлянский отметил, что всего за весеннюю призывную кампанию воздушными судами гражданской и военной авиации, воинскими эшелонами и пассажирскими поездами были перевезены более 125 тыс. призывников.

По его словам, наиболее организованно мероприятия призыва прошли в Бурятии, Карелии, Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках, Хабаровском крае, Брянской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тульской областях, в Москве и Санкт-Петербурге. Цимлянский добавил, что все граждане, направленные для прохождения военной службы, на сборных пунктах были обеспечены установленными видами довольствия.