Saab поставит РЛС Giraffe 4A заказчику из Латинской Америки

ЦАМТО, 22 сентября. Шведская компания Saab объявила о подписании с одной из неназванных стран Латинской Америки контракта на поставку РЛС средней дальности Giraffe 4A, а также оказание сопутствующих услуг.

Стоимость заказа составляет около 550 млн. швед. крон (58,5 млн. долл.). Количество заказанных станций и сроки их поставки не раскрываются.

Это первая продажа наземных РЛС Giraffe 4A в Латинскую Америку. Таким образом, компания расширяет свое присутствие в регионе. Как отмечается, поставленные РЛС позволят заказчику существенно повысить возможности по контролю воздушного пространства.

Потенциальным заказчиком РЛС могут стать ВС Колумбии, которые уже сотрудничают со шведской компанией по ряду проектов. Так, в апреле 2025 года президент Колумбии Густаво Петро объявил о намерении приобрести истребители JAS-39E/F "Грипен". Ранее, в феврале 2025 года, Saab подписала контракт с компанией Damen Naval на поставку боевых систем для оснащения кораблей проекта PES (Platforma Estrategica de Superficie) ВМС Колумбии, включая РЛС Sea Giraffe 4A, систему боевого управления 9LV, систему управления огнем 9LV, легкую электронно-оптическую систему управления огнем EOS-500.

Как сообщал ЦАМТО, Giraffe 4A – это многофункциональная РЛС, обеспечивающая возможность обнаружения целей в составе систем ПВО как на суше, так и на море. Цифровая многоканальная станция с активной антенной решеткой с электронным сканированием позволяет в автоматическом режиме вести поиск воздушных целей на дальностях до 280 км (тактических истребителей – до 160 км), огневых позиций артиллерии – до 100 км. Максимальная высота обнаружения целей – 40 км. Giraffe 4A может быть развернута на позиции расчетом из двух человек менее чем за 10 мин. На перевод в походное положение требуется менее 5 мин. Станция может транспортироваться воздушным путем самолетами C-130, C-17, A-400M.