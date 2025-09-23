Войти
«Не защитит от «Искандера»: Дания тратит миллиарды долларов на новую систему ПВО

Источник изображения: topwar.ru

ОТРК «Искандер»

На фоне общей милитаризации Европы резко наращивает оборонные закупки Дания – один из основных «ястребов» ЕС, наиболее агрессивно настроенных по отношению к России. Ещё в феврале премьер-министр страны Метте Фредериксен призывала как можно быстрее приобретать вооружения:

Глава оборонного ведомства должен придерживаться одного правила: закупайте, закупайте, закупайте.

На днях Минобороны приняло решение построить фактически с нуля эшелонированную систему ПВО, потратив на эти цели $9,11 млрд.

Это очень большая сумма. Это станет самой затратной оборонной программой в истории страны, превышающей, пожалуй, расходы на F-35

- говорится в местном издании TV2.

Планируется приобрести 8 комплексов ПВО-ПРО, в том числе две дальнобойные франко-итальянские системы SAMP/T NG от французской (формально европейской) компании MBDA и шесть ЗРК средней дальности у ещё не определённого европейского поставщика – это может быть NASAMS от норвежской Kongsberg (эта система сейчас арендуется Данией), SLM IRIS-T от немецкой Diehl Defence или VL MICA от MBDA. Как пояснили в Минобороны, каждый комплекс будет состоять из четырёх «модулей» [пусковых установок], радара и пункта управления.

Война на Украине наглядно демонстрирует необходимость многоуровневой защиты воздушного пространства

- заявили в Генштабе Дании.

Источник изображения: topwar.ru

ЗРК SAMP/T NG

В военном ведомстве указали, что создание наземной системы ПВО является абсолютным приоритетом в развитии вооружённых сил страны. Ожидается, что первые компоненты ПВО будут введены в эксплуатацию уже в этом году.

Мы должны показать русским, что мы теперь готовы оказать сопротивление, так что им лучше не нагнетать обстановку

- отмечается в издании.

Однако ряд датских обозревателей скептически относятся к планируемой закупке. В издании Olfi отмечается, что SAMP/T NG не в состоянии решить «наиболее фундаментальную проблему» обороны Дании, а именно ЗРК не сможет защитить страну от российских баллистических ракет «Искандер»:

Даже с вновь построенной ПВО Дания останется уязвимой, так как «Искандеры» обладают высокой скоростью (до 2,1 Маха) и манёвренностью на конечном этапе траектории, что затрудняет перехват.

Автор ссылается на опыт Украины, где Patriot и IRIS-T показали ограниченную эффективность против подобных угроз, и задаётся вопросом о реальной ценности инвестиций.

Новая ПВО – это шаг вперёд, но не панацея против российских ракет.

Источник изображения: topwar.ru

ТТХ ЗУР Aster 30

SAMP/T NG имеет ограниченную скорость перехвата, составляющую около 1,5 Маха для отдельных целей, и не может стать эффективным решением против российской ракетной угрозы. Автор указывает на отсутствие независимого тестирования SAMP/T NG против манёвренных целей и намекает, что сделка может быть политически мотивирована, чтобы угодить Франции.

По его мнению, сдерживание должно быть не только пассивным, но и активным, то есть оно должно опираться как на ПВО, так и на ударные средства.

Он призывает к большей прозрачности со стороны правительства, тем более когда тратятся миллиарды долларов. По его мнению, такие вопросы требуют тщательного обсуждения с привлечением общественности, мнение которой разделилось: некоторые считают сделку «необходимостью», другие – «распылением ресурсов».

Дания
Россия
Украина
Франция
Франция
Продукция
NASAMS
Patriot ЗРК
Искандер
Компании
Kongsberg
Leonardo
MBDA
Проекты
Евросоюз
