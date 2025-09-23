«Зависнуть» над целевым районом: Сербия представила тяжёлую ракетную систему

Источник изображения: topwar.ru

Базовая версия Sumadija

20 сентября в Сербии состоялся военный парад «Сила единства», ставший рекордным по размаху: в нём приняли участие 10 тыс. военных и 2,5 тыс. единиц техники, включая бронемашины (в том числе подаренные Россией танки Т-72), авиацию (МиГ-29, C-295 CASA, Ми-35М и H145) и суда.

В числе местных образцов техники было представлено новое изделие – тяжёлая ракетная система Sumadija. Оперативно-тактический комплекс, разработанный компанией Yugoimport SDPR, представляет собой мобильную модульную пусковую установку большой дальности массой 35 тонн, предназначенную для поражения стратегически важных целей в глубоком тылу противника.

Бикалиберная версия Sumadija

В своей базовой конфигурации Sumadija несёт два контейнера, каждый из которых вооружён двумя 400-мм баллистическими ракетами Jerina 1 с дальностью полёта 300 км и БЧ весом 250 кг. Возможно размещение в каждом из двух ТПК шести 262-мм ракет Jerina 2 с дистанцией огня 70 км, то есть всего 12 ракет. Однако на параде была представлена бикалиберная версия ОТРК, снаряжённая одним контейнером с двумя БР Jerina 1 и одним контейнером с одним тяжёлым барражирующим боеприпасом Vila 1 (с БЧ массой до 450 кг), способным преодолеть расстояние до 300 км и «зависнуть» над целевым районом, ожидая благоприятного момента для нанесения удара.

Таким образом, сочетая огневую мощь баллистических ракет с возможностью барражирования, система обеспечивает как немедленное нанесение удара, так и гибкое высокоточное поражение.