Войти
Военное обозрение

ВМС США получат на вооружение надводные модульные многоцелевые БЭК нового типа

86
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американская компания BlackSea Technologies объявила о начале разработки нового семейства надводных БЭК Modular Attack Surface Craft (MASC), предназначенных для удовлетворения потребностей ВМС США.

Как сообщает портал Naval News, новые БЭК ориентированы на выполнение задач, призванных ускорить процесс модернизации американских ВМС. В июле 2025 года ВМС США опубликовали запрос, в рамках которого компаниям было предложено представить свои проекты модульных надводных БЭК, способных выполнять широкий спектр задач, включая радиоэлектронную борьбу, противоминную борьбу и логистику.

Предложенный BlackSea алюминиевый аппарат был специально спроектирован с учетом этих требований. Заявленная грузоподъемность нового БЭК составит 600 килограммов, дальность плавания около трех тысяч морских миль, а крейсерская скорость 10 узлов.

Благодаря модульной конструкции, платформа способна выполнять семь типов задач: борьба с подводными лодками, борьба с надводными судами, радиоэлектронная и противоминная борьба, логистика и другие. Алюминиевый корпус судна, разработанный на основе платформы GARC, обеспечивает аппарату высокую остойчивость, что, помимо прочего, позволяет безопасно транспортировать контейнеры с грузами.

Предполагается, что первый прототип нового БЭК будет готов уже через шесть месяцев. Программа MASC ВМС США направлена на создание широкой линейки модульных надводных БЭК контейнерного типа для распределения боевого потенциала флота.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Град РСЗО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.09 22:48
  • 0
Ответ на "Модернизация подводных сил: российский ВМФ запустил самую мощную крылатую ракету в мире во время учений в Тихом океане (Military Watch Magazine, США)"
  • 22.09 22:21
  • 2
На Западе обеспокоились после удара «самой смертоносной подводной лодки в ​​мире»
  • 22.09 21:46
  • 6
Первая отечественная газовая турбина ГТД-110М выдала максимальную мощность в составе ТЭС «Ударная»
  • 22.09 21:10
  • 0
Ответ на "Шокирующий прогноз в передаче Майбрит Ильнер. Путин непременно "поглотит" Европу (Bild, Германия)"
  • 22.09 20:54
  • 10564
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.09 20:30
  • 0
Ответ на "Президент Чехии выступил с угрозой после инцидента с МиГ-31"
  • 22.09 20:15
  • 0
Ответ участнику Воин3D
  • 22.09 17:33
  • 0
Сила единства через боевой опыт
  • 22.09 16:36
  • 2
О корветах, фрегатах, и эсминцах - на примере российского ВМФ
  • 22.09 16:30
  • 3
«Пришлось пойти на компромисс»: Россия представила РСЗО «Сарма»
  • 22.09 04:26
  • 1
Единый фронт Стармера и Трампа по украинскому конфликту дал трещину (Politico, США)
  • 22.09 04:08
  • 1
Вызов с фронта
  • 22.09 03:56
  • 1
Путин рассказал о модернизации российского оружия
  • 22.09 02:44
  • 1
США задумали «троянского коня» в Афганистане для России и Китая
  • 21.09 20:20
  • 0
О "самом совершенном фрегате в мире"