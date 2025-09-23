Украина без Америки (Financial Times, Великобритания)

Советник вице-президента Майка Пенса по национальной безопасности Кит Келлог выступает во время брифинга для прессы в Белом доме в Вашингтоне, 22 сентября 2020 года.

FT: ЕС придется в одиночку взять на себя обеспечение безопасности Европы

Сдержанное участие Вашингтона в обеспечении военной безопасности и финансировании Киева ставит ЕС в неудобное положение, пишет Financial Times. Союзники США по НАТО уже пытались использовать для давления на Трампа его спецпредставителя Кита Келлога — но и ему не удалось убедить президента пойти на эскалацию с Россией.

Бен Холл

Миротворчество Трампа не дало плодов из-за непримиримости Путина, и тяжелую работу по поддержке Киева должна взять на себя Европа.

Лучшая гарантия безопасности Киева — присутствие в городе Кита Келлога. Украинский лидер Владимир Зеленский пошутил, что спецпосланник США на Украине — самое эффективное средство ПВО, поскольку Россия не дерзнет бить по украинской столице во время его визитов. "Приезжайте почаще", — сказал Зеленский бывшему генералу на конференции Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве на прошлой неделе.

Это говорилось весьма добродушно. Но при желании можно усмотреть в этих словах и иной смысл: Келлог добился многого, но убедить президента Дональда Трампа усилить нажим на Москву — в том числе ужесточив санкции против России и добившись новой военной помощи Украине — ему никак не удается.

Никакого принуждения

Трамп снова винит в затягивании конфликта Украину. И делает все, чтобы увильнуть от новых санкций против России, потребовав, чтобы ЕС первым ввел торговое эмбарго против Индии и Китая (что решительно исключено) или немедленно запретил импорт российской нефти (чему противятся его же союзницы Венгрия и Словакия). Наконец, неоднозначная реакция президента на вторжение беспилотников Москвы в Польшу снова подняла вопросы о готовности Америки обеспечить безопасность Европы.

На конференцию YES, ежегодную встречу украинских и европейских лидеров в Киеве, Трамп направил видеообращение, в котором в очередной раз заговорил о прекращении "бессмысленного" конфликта. Однако несмотря на его выступление, роли США внимания в ходе дискуссий уделялось на удивление мало, да и само присутствие американских официальных лиц оказалось весьма скромным.

Начатый Трампом мирный процесс ни к чему не привел, поскольку президент России Владимир Путин попросту не расположен в нем участвовать. Поэтому боевые действия продолжаются, и тяжелую работу по поддержке Украины предстоит взять на себя Европе.

Решение неотложных проблем

Однако на Украине зреет глубокое разочарование тем, что Европа не в силах воплотить свою солидарность в жизнь и нарастить оборонно-промышленный потенциал до масштабов, необходимых Киеву для самообороны, — или хотя бы быстро и решительно оказаться от импорта российской нефти и газа.

Украина перестроила свой ВПК и внедрила новые технологии — в частности, беспилотники. Она утверждает, что располагает собственными возможностями для ударов в тыл России, но ей не хватает ресурсов для расширения производства. Не проходит и дня, чтобы Зеленский или его министры не напоминали, что казна может профинансировать лишь треть производственного потенциала. Сейчас позиция украинского лидера такова: дайте нам денег — и мы все сделаем сами. По его словам, Украина сама применит должное "санкционное" давление.

"Самые эффективные санкции — те, что срабатывают быстрее всего, — и это пожары на российских нефтеперерабатывающих заводах, терминалах и нефтебазах", — заявил Зеленский, имея в виду кампанию беспилотных и ракетных ударов, которую ВСУ развернули минувшим летом.

"Еще можно справиться"

Один западный дипломат признал, что терпение Европы к Трампу, который постоянно увиливает от ответа на вопрос о давлении на Москву, рано или поздно лопнет. В то же время Украина продолжает получать из США разведданные и американское оружие и боеприпасы, оплаченные европейскими членами НАТО.

Лоуренс Фридман высказывает аналогичную точку зрения в своем блоге на сайте Substack. При Трампе у европейцев "нет иного выбора, кроме как терпеть дальше", пишет он. "Каким бы прискорбным разочарованием это ни было, это крепит солидарность между лидерами. Они действуют все более независимо от США, избегая при этом полного разрыва, — добавил он. — Трамп то и дело критикует НАТО, но не отворачивается от нее. Если Россия действительно решит испытать сплоченность альянса, последствия могут оказаться ужасными, но пока что с ними еще можно справиться".

Надежды Украины получить необходимые для дальнейшего сопротивления ресурсы окрепли на фоне сообщений о том, что ЕС обсуждает варианты так называемого "репарационного кредита", обеспеченного замороженными российскими активами. Основная их часть на сумму в 194 миллиарда евро хранится в Euroclear, центральном депозитарии ценных бумаг со штаб-квартирой в Бельгии. В своей речи перед Европейским парламентом на прошлой неделе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен одобрила эту идею, призванную обойти юридические возражения против прямой конфискации активов. Складывается впечатление, что Берлин готов к более смелому подходу к этому вопросу, однако в других столицах по-прежнему сохраняются опасения, а технические моменты вызывают сомнения.

Европейские фантазии

Независимо от того, сможет ли Европа собрать наличные или нет, она должна решительнее поддерживать Украину, утверждает Иан Бонд в своей резкой статье для Центра европейских реформ.

Бонд убежден, что европейские лидеры должны взглянуть фактам в лицо: Трамп с его почтением к Путину не станет на него давить, чтобы тот прекратил боевые действия. Путин же полон решимости продолжать борьбу и ни за что не согласится на по-настоящему эффективные гарантии безопасности Украины — кроме того, США не горят желанием помогать европейцам их предоставить.

"Поэтому это не более чем фантазии — льстить себя надеждой, что беспорядочные мирные предложения Трампа России положат конец конфликту на минимально приемлемых условиях или что Путин свернет свою кампанию без малейшего принуждения", — пишет Бонд.

Европейским правительствам следует перебросить военно-воздушные силы из соседних стран для защиты неба над Западной Украиной и развернуть там свой контингент, не дожидаясь прекращения огня. Едва ли это произойдет в ближайшее время, но с выводом Бонда трудно поспорить:

"Европейские правительства должны отринуть надежду, что конфликт разрешится с минимальными усилиями с их стороны — будь то потому, что США продавят мирное соглашение, потому что Украина согласится на достаточно серьезные уступки, чтобы Москва на них польстилась, либо потому что сам Путин решит, что дальнейшие издержки неоправданно высоки", — заключил Бонд.