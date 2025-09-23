Как НАТО восполнить кадровый дефицит? (The National Interest, США)

TNI: нехватка людей ставит войска НАТО "ниже уровня выживания"

Увеличение расходов на оборону само по себе не обеспечит безопасности НАТО, пишет TNI. Воинская служба перестала быть предметом карьерных мечтаний европейской молодежи. В Италии, к примеру, признали, что численность состава их армии "ниже уровня выживания".

Алекс Вагнер (Alex Wagner), Кристен Тейлор (Kristen Taylor)

Впервые за 76-летнюю историю альянса член НАТО столкнулся с российской угрозой в собственном воздушном пространстве. Средства ПВО Польши сбили три российских беспилотника, а позже на восточном фронте НАТО были обнаружены еще несколько (ни Польша, ни Румыния так и не представили доказательств якобы российского происхождения сбитых над их территорией дронов. – Прим. ИноСМИ). Этот инцидент представляет собой испытание решимости североатлантического альянса на втором президентском сроке Дональда Трампа, подчеркивая как готовность Москвы прощупывать оборону НАТО, так и настоятельную необходимость крепить боеготовность альянса. В ближайшие недели всё внимание справедливым образом сосредоточится на усилении противовоздушной обороны и восполнении пробелов в имеющемся потенциале, однако польский инцидент выявил еще более глубокую уязвимость: ширящуюся нехватку личного состава в рядах НАТО.

В настоящее время НАТО не хватает людских ресурсов даже для реализации своих планов региональной обороны — не говоря уже о сдерживании крепнущей российской угрозы или смелых переменах, обещанных на июньском саммите. Почти у всех союзников возникли трудности с комплектованием войск для эффективного сдерживания все еще многочисленной российской армии <...>. Демографический спад и растущий разрыв между гражданским и военным населением еще больше усугубляют эту проблему.

Даже если союзники выполнят новое обязательство тратить 5% ВВП на оборону, бороться с кадровым голодом может оказаться сложнее, чем выписывать чеки на круглые суммы. В среднем страны НАТО тратят на персонал около 36% от совокупного оборонного бюджета, а некоторые, например Италия, — почти 60%. Готовясь инвестировать беспрецедентные суммы в свою коллективную безопасность, союзники по НАТО должны одновременно мыслить творчески, чтобы преодолеть проблемы с набором персонала, расширить кадровый резерв и сделать так, чтобы их далеко идущие военные планы подкреплялись столь же впечатляющими кадровыми стратегиями.

Прямую угрозу для призыва на воинскую службу представляет демографический кризис в Европе. В 2022 году в ЕС впервые с 1960 года родилось менее 4 миллионов детей. В то же время за десятилетия мира после окончания холодной войны воинская служба перестала быть предметом карьерных мечтаний европейской молодежи. Подлинный масштаб проблемы раскрывает более пристальный взгляд на трех членов альянса.

Германия. Далеко идущие военные цели Берлина сдерживаются главным образом культурным сопротивлением воинской службе. Несмотря на значительные успехи в военном планировании и высокую обеспеченность ресурсами, слишком мало немцев желает служить в армии, чтобы обеспечить расширение сил. Германия объявила о намерении увеличить численность личного состава на 30 000 человек в течение шести лет и создать “сильнейшие вооруженные силы Европы”. Но даже эти цифры слишком скромны для эффективной защиты страны. Берлин уже ощущает на себе последствия перегрузки: Германия — второй по величине поставщик оружия на Украину и не горит желанием отряжать войска на миротворческую миссию в стране — как раз из-за кадровых препон.

Норвегия. В 2024 году Осло объявило о смелом десятилетнем плане по укреплению безопасности, который предусматривает увеличение расходов на оборону на 60 миллиардов долларов и закупку военной техники. Чтобы обеспечить этот переход, Норвегия предпринимает шаги по увеличению численности вооруженных сил на 50% к 2036 году. Однако, несмотря на всеобщее уважение, которым пользуется армия, комплектующаяся на основе призыва, у Осло стабильно возникают трудности с превращением этих призывников в кадровых военных. Поскольку срок воинской службы по призыву составляет максимум 19 месяцев, высокая текучесть кадров подрывает опыт и целостность. Эти пагубные тенденции усугубляются относительно скромной численностью населения Норвегии, составляющей всего 5,6 миллиона человек. Стране, которой даже сейчас не удается набрать достаточно личного состава, будет еще труднее поддержать усиленную оборону НАТО в дальнейшем.

Италия. Подобно Берлину и Осло, Рим уже сталкивается со значительными кадровыми проблемами, которые в дальнейшем наверняка лишь обострятся. В прошлом году начальник генштаба Италии объявил, что вооруженные силы Италии численностью 165 000 человек “совершенно недостаточны”, а все, что меньше 170 000 человек, “ниже уровня выживания”. Однако, в отличие от Германии и Норвегии, кадровую проблему в Италии легко решить. Среднее жалованье военнослужащих не соответствует зарплатам гражданских лиц в частном секторе или госучреждениях. Низкая заработная плата в сочетании с относительной отдаленностью Италии от российской агрессии ослабляет общественную поддержку — лишь 16% итальянцев заявили, что готовы сражаться за родину.

Эти проблемы характерны не только для Европы. США столкнулись с аналогичным демографическим давлением, пусть и по другим причинам, и уже вынужденно адаптировали свои методы набора персонала для поддержания стабильной численности вооруженных сил. Этот опыт позволяет извлечь уроки, которые помогут союзникам по НАТО превратить расходы на оборону в реальный военный потенциал.

Ожидается, что в течение следующих 15 лет к 2041 году число выпускников американских средних школ сократится примерно на 13%. Однако прежние инициативы высших учебных заведений для того, чтобы нивелировать последствия снижения рождаемости, могут послужить образчиком как для вооруженных сил самих США, так и их союзников. Они включают расширенные предложения для “недопредставленных” групп — женщин, меньшинств и иностранных студентов.

Недавние успехи вооруженных сил США в области вербовки могут стать союзникам по НАТО образцом для подражания. Столкнувшись с аналогичным демографическим кризисом, военные кадровики США превысили план по набору персонала в 2024 году благодаря пристальному вниманию руководства, новым инициативам, включая подготовительные курсы в учебных лагерях, и прагматичной смене курса: ослаблению запрета на татуировки, разрешению повторных анализов на легкие наркотики и обновленным стандартам физической готовности. Европейские союзники могли бы использовать аналогичные подходы при решении специфических проблем Старого света, будь то культурное сопротивление Германии воинской службе и неконкурентоспособная шкала оплаты труда в Италии.

Это урок, который НАТО должна усвоить безотлагательно. Историческое обязательство североатлантического альянса выделять 5% ВВП на оборону необходимо, но само по себе недостаточно. Без достаточного количества подготовленного персонала для эксплуатации все более сложного оборудования дополнительное финансирование не обеспечит надежного сдерживания.

Сокращение дефицита личного состава потребует от союзников смелых, скоординированных стратегий по расширению кадрового резерва, современной кадровой политики и формированию культуры передового опыта, которая привлекает новых сотрудников и удерживает тех, кто уже служит. Сочетая финансовые вложения с человеческим капиталом надлежащего количества и качества, НАТО станет гораздо более значимой организацией, чем та, которая справится с этой задачей лишь наполовину.

Алекс Вагнер был помощником министра ВВС по кадровым вопросам и резервам при администрации Байдена, ныне адъюнкт-профессор школы Максвелла при Сиракузском университете и приглашенный старший научный сотрудник Инициативы Атлантического совета по геостратегии

Кристен Тейлор — помощник директора Инициативы Атлантического совета по трансатлантической безопасности, где курирует проекты, связанные с трансатлантической оборонной, промышленностью и инновациями