РФ покажет танк Т-90МС и последние версии стрелкового оружия на выставке в Сербии

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Россия покажет на международной выставке вооружения и военной техники "Партнер-2025" в Белграде танк Т-90МС, противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ" с дистанционным пультом управления и последние модели стрелкового оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Рособоронэкспорта (входит в "Ростех").

"В числе новинок российского производства на выставке в виде различных рекламных материалов будут представлены обновленный танк Т-90МС, противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ" с дистанционным пультом управления, боевой модуль "Бережок", последние модели стрелкового оружия: АК-15 в различных версиях, ручные пулеметы РПЛ-7 и РПЛ-20 с ленточным питанием, снайперская винтовка Чукавина и другие. Для военно-воздушных сил компания также предложит модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, легкий тактический самолет 5-го поколения Checkmate и широкую номенклатуру современных авиационных средств поражения", - сообщили там.

Главными экспонатами стенда Рособоронэкспорта станет продукция Ростеха: военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) от ОАК, боевой вертолет Ми-28НЭ, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1М" от "Высокоточных комплексов". Кроме того, на выставке представят зенитный ракетный комплекс "Тор-М2КМ" разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей".

"Представленные зенитные комплексы успешно доказали свои характеристики в реальных условиях при противодействии крылатым и баллистическим ракетам, реактивным снарядам систем залпового огня, а также БПЛА различного размера. Они наряду с предлагаемыми на выставке зенитными системами и комплексами, в том числе ЗРС С-350Е "Витязь", ЗРК "Викинг", "Панцирь-СМД-Е" и ПЗРК "Верба" могут встраиваться в эшелонированную национальную ПВО и выступать как средства защиты особо важных объектов, инфраструктурных сооружений и мест дислокации личного состава", - отметили в компании

В Рособоронэкспорте добавили, что для решения актуальной на сегодня задачи - организации противодействия БПЛА и элементам высокоточного оружия - Рособоронэкспорт также представит на выставке средства радиоэлектронного подавления, успешно применяемые российскими силовыми ведомствами. В их числе унифицированные модули радиопомех системы прикрытия объектов от прицельного применения высокоточного оружия "Поле-21Э", автоматизированная станция помех абонентам спутниковой связи и спутниковой радионавигационной системы Р-330Ж, изделие РБ-504П-Э и другие. "В сегменте БПЛА Рособоронэкспорт предложит партнерам широкий спектр разведывательных и разведывательно-ударных БПЛА, а также барражирующие боеприпасы "Ланцет-Э" и "Куб-2Э". Все образцы прошли проверку в реальных боевых условиях, показали высокие результаты и стали лидерами мирового рынка", - уточнили там.

"Рособоронэкспорт стал традиционным участником выставки "Партнер", крупнейшей оружейной экспозиции в Восточной Европе. Мы с большой гордостью представляем современную продукцию российских оборонных предприятий в Белграде, демонстрируя готовность всесторонне помогать братскому народу Сербии укреплять национальный суверенитет и независимость. В 2025 году компания покажет новинки в области вооружения и военной техники для всех видов вооруженных сил, созданные и модернизированные с учетом анализа современных военных конфликтов", - подчеркнул генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.