США хотят перейти на свой обогащенный уран, отказавшись от закупки российского

Соединенные Штаты намерены отказаться от закупки обогащенного урана у России и Китая, перейдя на собственный. На данный момент Белый дом разрабатывает план по возобновлению обогащения урана на территории США.

Администрация Трампа хочет уйти от закупки обогащенного урана для американских атомных станций, чтобы быть «независимыми» в этом вопросе от России и Китая. Сейчас министр внутренних дел страны Дуглас Бергам вместе с министром энергетики Крисом Райтом придумывают план по возобновлению производства обогащенного урана внутри страны.

Неприемлемо, чтобы Америка покупала уран у России, поэтому мы очень усердно работаем над тем, чтобы разработать план, который позволит Соединенным Штатам как можно скорее возобновить производство обогащенного урана внутри страны,

— заявил Бергам.

Как это будет выглядеть, пока никто не знает, потому что заявления о необходимости отказа от российского урана и перехода на американский звучат уже несколько лет, но Вашингтон продолжает закупать его у Москвы. Отказ от закупок сразу же приведет к проблемам на АЭС, топливо необходимо для 94 ядерных реакторов.

В прошлом году руководитель Национального управления ядерной безопасности при Минэнерго США Джилл Хруби заявил об утрате американцами возможности обогащать уран в военных целях. Для возобновления этого необходима срочная модернизация производства в Лос-Аламосе и Сан-Ривер, а также строительство нового ураноперерабатывающего завода. Но на это нет средств.