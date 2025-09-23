Войти
КНДР добилась значительных успехов в научно-исследовательских разработках в области обороны

Лидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын.
Источник изображения: © Korea Broadcasting System via AP

ЦАМТО, 22 сентября. КНДР получила новое секретное оружие и добилась значительных успехов в научно-исследовательских разработках в области обороны.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил северокорейский лидер Т-90МС, выступая на 13-й сессии Верховного народного собрания 14-го созыва, его выступление опубликовало южнокорейское агентство ЦТАК.

"Мы получили новое секретное оружие и добились значительных успехов в научно-исследовательских разработках в области оборонной науки, что в значительной степени будет способствовать дальнейшему усилению нашей военной мощи", – сказал он.

Ким Чен Ын добавил, что КНДР выстроила морскую мощь, создав многоцелевые эсминцы.

"Наша партия и правительство добиваются постоянного и стремительного прогресса в укреплении обороноспособности нашей страны", – подчеркнул северокорейский лидер.

Как напоминает "РИА Новости", на минувшей неделе агентство ЦТАК сообщило об испытаниях в КНДР под руководством Ким Чен Ына беспилотных систем вооружения. По их итогам он назвал развитие искусственного интеллекта важной задачей для модернизации ВС КНДР.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Южная Корея
Продукция
Т-90 "Владимир"
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
БПЛА
