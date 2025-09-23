КНДР добилась значительных успехов в научно-исследовательских разработках в области обороны

ЦАМТО, 22 сентября. КНДР получила новое секретное оружие и добилась значительных успехов в научно-исследовательских разработках в области обороны.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил северокорейский лидер Т-90МС, выступая на 13-й сессии Верховного народного собрания 14-го созыва, его выступление опубликовало южнокорейское агентство ЦТАК.

"Мы получили новое секретное оружие и добились значительных успехов в научно-исследовательских разработках в области оборонной науки, что в значительной степени будет способствовать дальнейшему усилению нашей военной мощи", – сказал он.

Ким Чен Ын добавил, что КНДР выстроила морскую мощь, создав многоцелевые эсминцы.

"Наша партия и правительство добиваются постоянного и стремительного прогресса в укреплении обороноспособности нашей страны", – подчеркнул северокорейский лидер.

Как напоминает "РИА Новости", на минувшей неделе агентство ЦТАК сообщило об испытаниях в КНДР под руководством Ким Чен Ына беспилотных систем вооружения. По их итогам он назвал развитие искусственного интеллекта важной задачей для модернизации ВС КНДР.