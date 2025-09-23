Источник изображения: topwar.ru

Тактика ударов беспилотниками по российским объектам топливно-энергетического сектора приносит свои плоды, но этого явно недостаточно. Как сообщают украинские ресурсы, Банковая готовится к расширению списка целей для последующих атак.

Глава офиса Зеленского Ермак ищет возможность нанесения России как можно большего ущерба, чтобы вынудить ее на ответные удары и эскалацию конфликта с последующим обвинением, в том числе и со стороны западных союзников. Киевской хунте нужна военная помощь в гораздо больших объемах, чем она получает сейчас, но убедить в этом «партнеров» Зеленский не может, нужно, чтобы Россия перестала говорить о мире.

На этом фоне СБУ и ГУР МО Украины предложили расширить список возможных целей для ударов на российской территории, добавив к НПЗ электроподстанции. Теперь украинские беспилотники будут бить еще и по энергетическим объектам. Как считает Ермак, это станет очень сильным раздражителем для российских властей.

ГУР и СБУ предложили офису расширить стратегию ударов по критической инфраструктуре в России. На Банковой признали эффективными удары по НПЗ, для усиления давления на Кремль список целей будет расширен и коснется электроподстанций.

— пишет канал «Резидент».

Кстати, Зеленский уже записал себе в заслуги создание проблем с бензином в Крыму, где на некоторых заправках отсутствуют определенные марки топлива.