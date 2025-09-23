Штрак-Циммерман: сбитие российских истребителей должно быть крайней мерой
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Уничтожение российских самолетов, якобы нарушающих границы западных стран, должно быть крайней мерой, заявила председатель комитета по обороне и безопасности в Европарламенте Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью Tagesspiegel.
По ее мнению, миссия ВВС Германии не заключается в уничтожении проникающих на территорию страны истребителей.
В пятницу эстонский премьер-министр Кристен Михал сообщил, что Эстония решила запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса из-за "инцидента", доказательств которого представлено не было.
Минобороны России сообщило, что три истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.
Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.