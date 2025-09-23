Войти
ТАСС

ВС РФ атакуют ВСУ гранатометами дистанционно при помощи дронов "Гортензия"

83
0
0
FPV-дрон «Гортензия 7»
FPV-дрон «Гортензия 7».
Источник изображения: topwar.ru

На фронт также поставляется дрон этого типа на оптоволокне, у которого есть преимущество перед аналогами - возможность переключения между оптоволокном и радиоканалом без задержек для оператора

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Дроны "Гортензия" с подвешенным к ним ручным гранатометом применяются российскими войсками для дистанционных атак подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили ТАСС в Народном фронте, "Кулибин-клуб" которого оказывает информационную поддержку производителям.

"К нашим БПЛА можно подвесить ручной противотанковый гранатомет. После этого оператор летит к цели, достаточно просто, по отзывам, наводится на цель и производит выстрел. После этого пустой тубус сбрасывается, а аппарат летит на перезарядку. Важно, что этот вариант работы с подвешиванием гранатомета не требует никакой дополнительной модификации. Взвод происходит стандартным путем - подвесил, взвел, полетел выполнять задачу", - рассказал технический директор проекта "Гортензия" с позывным Мекс.

По его словам, в соответствии с актуальной ситуацией на фронте также поставляется "Гортензия" на оптоволокне. У этой версии есть преимущество перед аналогами - возможность переключения между оптоволокном и радиоканалом без задержек для оператора. В случае обрыва оптоволокна или нехватки длины дрон продолжит работу по радиоканалу.

"Оптоволокно - это не тренд, это необходимость. Во-первых, скрывать позиции наших бойцов, потому что в этом случае нет никакого излучения радиосигнала. Второе, потому что на фронте много средств радиоэлектронной борьбы у противника, а оптоволокно позволяет его обходить. А мы скомбинировали его с радиосигналом, чтобы еще больше повысить живучесть", - пояснил Мекс.

"Кулибин-клуб" Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и других изделий. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.09 22:48
  • 0
Ответ на "Модернизация подводных сил: российский ВМФ запустил самую мощную крылатую ракету в мире во время учений в Тихом океане (Military Watch Magazine, США)"
  • 22.09 22:21
  • 2
На Западе обеспокоились после удара «самой смертоносной подводной лодки в ​​мире»
  • 22.09 21:46
  • 6
Первая отечественная газовая турбина ГТД-110М выдала максимальную мощность в составе ТЭС «Ударная»
  • 22.09 21:10
  • 0
Ответ на "Шокирующий прогноз в передаче Майбрит Ильнер. Путин непременно "поглотит" Европу (Bild, Германия)"
  • 22.09 20:54
  • 10564
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.09 20:30
  • 0
Ответ на "Президент Чехии выступил с угрозой после инцидента с МиГ-31"
  • 22.09 20:15
  • 0
Ответ участнику Воин3D
  • 22.09 17:33
  • 0
Сила единства через боевой опыт
  • 22.09 16:36
  • 2
О корветах, фрегатах, и эсминцах - на примере российского ВМФ
  • 22.09 16:30
  • 3
«Пришлось пойти на компромисс»: Россия представила РСЗО «Сарма»
  • 22.09 04:26
  • 1
Единый фронт Стармера и Трампа по украинскому конфликту дал трещину (Politico, США)
  • 22.09 04:08
  • 1
Вызов с фронта
  • 22.09 03:56
  • 1
Путин рассказал о модернизации российского оружия
  • 22.09 02:44
  • 1
США задумали «троянского коня» в Афганистане для России и Китая
  • 21.09 20:20
  • 0
О "самом совершенном фрегате в мире"