Германия рассматривает альтернативы сотрудничеству с Францией: под угрозой строительство нового престижного истребителя в Европе (Merkur Online Magazin, Германия)

Merkur: строительство нового европейского истребителя находится под угрозой

Строительство нового престижного истребителя в Европе находится под угрозой, пишет Merkur. Германия задумывается о выходе из программы из-за условий Франции. Проект FCAS, стартовавший в 2017 году, рассматривается как ключевой для будущего европейской воздушной обороны, отмечается в статье.

Феликс Дурах (Felix Durach)

Программа по созданию истребителя FCAS висит на волоске. Германия задумывается о выходе из проекта из-за условий Франции. Канцлер Фридрих Мерц намерен найти решение до декабря 2025 года.

Future Combat Air System (Перспективная боевая авиационная система, FCAS) – это совместная программа Германии, Франции и Испании по разработке воздушной боевой системы нового поколения, которая должна встать на вооружение примерно с 2040 года. В ее состав войдут многофункциональный истребитель шестого поколения (с возможностью пилотируемого и беспилотного применения), беспилотные летательные аппараты сопровождения, а также новые системы вооружения и связи. В немецких ВВС FCAS должен заменить Eurofighter Typhoon, а во французских – Rafale. Разработкой занимаются компании Dassault Aviation, Airbus Defence and Space и Indra Sistemas.

Берлин. Федеральный канцлер Фридрих Мерц (ХДС) публично раскрыл напряженность между Германией и Францией вокруг проекта боевого самолета FCAS (Future Combat Air System) стоимостью 100 миллиардов евро. Это амбициозное начинание, которое считается флагманом европейского оборонного сотрудничества, оказалось на перепутье. Германия, похоже, уже присматривается к альтернативным партнерам для разработки истребителя будущего.

"Мы не продвигаемся с этим проектом", – заявил Мерц после встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом в четверг в Мадриде. Причиной застоя стали новые требования французского концерна Dassault Aviation, который претендует на 80% работ по проекту FCAS. Это противоречит первоначальным договоренностям, предусматривавшим равное участие Франции, Германии и Испании – по одной трети.

Европейский истребитель под угрозой срыва? Германия ищет альтернативы FCAS

Из-за разногласий немецкое правительство, по данным портала Politico, рассматривает альтернативные сценарии. Минобороны ФРГ в переговорах с компанией Airbus, ответственным за немецкую часть проекта, упомянуло о возможных кооперациях со Швецией или Великобританией. Также обсуждается вариант продолжения программы только совместно с Испанией.

Канцлер Мерц подчеркнул срочность поиска выхода: "Так дальше продолжаться не может. Мы хотим попытаться до конца года найти решение, чтобы этот проект действительно был реализован". Кризис вокруг FCAS имеет не только техническое и экономическое, но и серьезное политическое измерение. Он ставит под жесткое испытание франко-германское сотрудничество в оборонной сфере.

"Оборона Европы": Германия ищет преемника для истребителя Eurofighter

Проект FCAS, стартовавший в 2017 году, к 2040-му должен был заменить истребители Rafale и Eurofighter Typhoon, используемые странами НАТО – Францией, Испанией и Германией. Он рассматривается как ключевой для будущего европейской воздушной обороны, особенно на фоне возросшей угрозы со стороны России в конфликте на Украине.

Премьер-министр Испании Санчес подчеркнул значение проекта для европейской оборонной политики: "Когда мы говорим о обороне Европы, то это типичный пример того, что под этим подразумевается". Испания, как третий партнер FCAS, разделяет недовольство Германии нынешним ходом проекта.

Проект был анонсирован бывшим канцлером Ангелой Меркель и президентом Эммануэлем Макроном в июле 2017 года. В феврале 2019 года был заключен контракт на 65 миллионов евро для двухлетнего исследования концепции, а в июне того же года три партнерские страны подписали рамочное соглашение. Первый прототип New Generation Fighter планируется завершить к 2028 году. Программа предусматривает преимущественное развитие технологий в Европе и стремление к высокой независимости от США.

Однако между компаниями-участниками – Dassault (Франция), Airbus (Германия) и Indra (Испания) – возникли серьезные разногласия. Они касаются не только распределения работ, но и вопросов технологического лидерства и передачи ноу-хау, что критически важно для будущей конкурентоспособности национальных авиационных отраслей. По сообщениям СМИ, Dassault претендует на ведущую роль в разработке истребителя, оставляя Airbus лишь разработку беспилотника сопровождения и систем хранения данных.

Критика в адрес Франции и политические разногласия

Андреас Маттфельдт (ХДС), ответственный за военный бюджет, недавно заявил в интервью Bild: "Французская промышленность требует существенно больший объем работ за счет Германии, получая тем самым больше рабочих мест. Поэтому я попросил федерального канцлера принять с президентом Макроном наконец решение на равных условиях".

И из рядов СДПГ также прозвучали критические голоса, допускающие прекращение участия в проекте, если компромисс с Францией не будет найден.

Трехсторонняя встреча министров обороны Германии, Франции и Испании назначена на октябрь. До этого времени идут технические консультации между промышленностью, правительствами и структурами закупок для выработки возможных решений. Окончательное решение о переходе FCAS к следующему этапу разработки должно быть принято до конца года.

Депутат СДПГ Андреас Шварц предупредил в беседе с изданием Politico: "В какой-то момент бундестагу придется определиться: либо нам нужен этот самолет, либо он нам не нужен".

Комментарии читателей Merkur

aufmerksam1

Раньше у нас был завод Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) в Оттобрунне, который отвечал за конструирование самолетов. MBB целенаправленно политически уничтожили, чтобы нельзя было развивать самостоятельные самолеты. Пора Германии снова самостоятельно проектировать и строить самолеты. От планирования до производства должно быть возможно уложиться в пять лет. Китай нам это показывает — им не нужно 20 лет, чтобы спроектировать военный истребитель.

user3351933N

Что за чушь с растратой налоговых денег на разработку, производство и обслуживание истребителей? На эти деньги можно купить и применить сотни тысяч простых в обслуживании, быстро производимых дронов.

CarloMancini

Ну, похоже, нужно и то, и другое. Но и то, и другое — немедленно. Я за завод Gripen. Его недавно модернизировали, и компания Saab может быстро поставить много машин. Тогда у нас хотя бы что-то будет — надежное, отработанное и, прежде всего, идеально подходящее для восточного направления. С его помощью наверняка можно будет и роями дронов управлять.