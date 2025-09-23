Источник изображения: topwar.ru

Гонконгская пресса пишет о том, что Китай «сокрушает всех своих соперников в борьбе за важнейшие минералы на планете».

Речь идёт о публикации в издании SCMP, где рассказывается о созданной в Китае сверхбольшой антенне, которая помогает КНР в разведке месторождений редкоземельных минералов, в также кобальта и лития.

В материале говорится, что антенна располагается в пустыне Центрального Китая – среди гранитных плато и скал:

Это мощное 500-киловаттное устройство, превосходящее по своей площади Нью-Йорк в пять раз, - настоящий электромагнитный левиафан.

Гонконгский автор Стивен Чен пишет, что ранее эта антенна использовалась в первую очередь для передачи специальных сигналов подводным лодкам. Этакий аналог радиостанции «Судного дня» с её оригинальными посланиями в виде таких «слов» как «Аутосыч», «Древостой» и «Верхожом». Только в китайском случае, как утверждает SCMP, мощнейший антенный комплекс теперь ориентирован на мониторинг магнитных аномалий в толще земной коры, что и позволяет вычислять с определённой точностью наличие месторождений важных для современной индустрии минералов.

Также в КНР вместе с этим антенным комплексом используются промежуточные передатчики и усилители сигнала, которые помогают в повышении точности анализа собранных данных.

Ранее было указано и на тотальное доминирование Китая в сфере производстве крайне необходимого для высокотехнологичных отраслей производства редкоземельных магнитов (магнитов из редкоземельных металлов). КНР производит их в объёмах более 200 тысяч тонн в год. Для сравнения: Европа – около 3 тысяч тонн в год. Для расширения производства компания Neo построила в эстонской Нарве завод редкоземельных магнитов. Сырьё на него будет поступать, по предварительным сведениям, из Канады.