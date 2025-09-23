Украина может начать поставлять на экспорт военную технику, в первую очередь, это касается морских дронов

ЦАМТО, 22 сентября. На закрытой встрече с журналистами В.Зеленский дал понять, что на экспорт из украинского оружия пойдут, в первую очередь, морские дроны, которых, по его словам, в стране в избытке.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило украинское издание "Обозреватель".

В.Зеленский сообщил, что в течение десяти дней будет готов концепт экспорта украинского оружия. Он отметил, что есть производственные мощности и определенный запас вооружения, при этом имеется недостаток финансирования для производства "ключевых видов оружия".

"Он привел пример морских дронов: Украина может производить их значительно больше, чем нужно собственным войскам. Это позволяет продавать избыток и полученные средства направлять на производство дефицитных дронов для фронта", – цитирует В.Зеленского украинское издание "Обозреватель".

Как напоминает агентство, в минувшую в пятницу В.Зеленский сообщил, что хочет закрыть дыру в финансировании на производство оружия за счет так называемого управляемого экспорта некоторых видов вооружения, которое изготавливается на Украине.

Депутат Верховной рады Галина Янченко ранее заявляла о возможном "обвале" украинского оборонно-промышленного комплекса из-за низкого внутреннего спроса, при этом предотвратить упадок, по ее мнению, возможно благодаря дозированному экспорту вооружений.