Войти
ЦАМТО

Украина может начать поставлять на экспорт военную технику, в первую очередь, это касается морских дронов

80
0
0
Украинский морской дрон Sea Baby во время испытаний
Украинский морской дрон Sea Baby во время испытаний.
Источник изображения: Фото: AP Photo

ЦАМТО, 22 сентября. На закрытой встрече с журналистами В.Зеленский дал понять, что на экспорт из украинского оружия пойдут, в первую очередь, морские дроны, которых, по его словам, в стране в избытке.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило украинское издание "Обозреватель".

В.Зеленский сообщил, что в течение десяти дней будет готов концепт экспорта украинского оружия. Он отметил, что есть производственные мощности и определенный запас вооружения, при этом имеется недостаток финансирования для производства "ключевых видов оружия".

"Он привел пример морских дронов: Украина может производить их значительно больше, чем нужно собственным войскам. Это позволяет продавать избыток и полученные средства направлять на производство дефицитных дронов для фронта", – цитирует В.Зеленского украинское издание "Обозреватель".

Как напоминает агентство, в минувшую в пятницу В.Зеленский сообщил, что хочет закрыть дыру в финансировании на производство оружия за счет так называемого управляемого экспорта некоторых видов вооружения, которое изготавливается на Украине.

Депутат Верховной рады Галина Янченко ранее заявляла о возможном "обвале" украинского оборонно-промышленного комплекса из-за низкого внутреннего спроса, при этом предотвратить упадок, по ее мнению, возможно благодаря дозированному экспорту вооружений.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.09 22:48
  • 0
Ответ на "Модернизация подводных сил: российский ВМФ запустил самую мощную крылатую ракету в мире во время учений в Тихом океане (Military Watch Magazine, США)"
  • 22.09 22:21
  • 2
На Западе обеспокоились после удара «самой смертоносной подводной лодки в ​​мире»
  • 22.09 21:46
  • 6
Первая отечественная газовая турбина ГТД-110М выдала максимальную мощность в составе ТЭС «Ударная»
  • 22.09 21:10
  • 0
Ответ на "Шокирующий прогноз в передаче Майбрит Ильнер. Путин непременно "поглотит" Европу (Bild, Германия)"
  • 22.09 20:54
  • 10564
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.09 20:30
  • 0
Ответ на "Президент Чехии выступил с угрозой после инцидента с МиГ-31"
  • 22.09 20:15
  • 0
Ответ участнику Воин3D
  • 22.09 17:33
  • 0
Сила единства через боевой опыт
  • 22.09 16:36
  • 2
О корветах, фрегатах, и эсминцах - на примере российского ВМФ
  • 22.09 16:30
  • 3
«Пришлось пойти на компромисс»: Россия представила РСЗО «Сарма»
  • 22.09 04:26
  • 1
Единый фронт Стармера и Трампа по украинскому конфликту дал трещину (Politico, США)
  • 22.09 04:08
  • 1
Вызов с фронта
  • 22.09 03:56
  • 1
Путин рассказал о модернизации российского оружия
  • 22.09 02:44
  • 1
США задумали «троянского коня» в Афганистане для России и Китая
  • 21.09 20:20
  • 0
О "самом совершенном фрегате в мире"